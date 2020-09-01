國民黨台南市議員王家貞、李中岑爆料坊間出現假3倍券，引發行政院長蘇貞昌不滿後，被警方依違反社會秩序維護法移送，但法官卻裁定不罰。2人得知裁定結果後認為，此舉不僅浪費社會資源，也剝奪民代為民喉舌及監督權利，怒批蘇揆欠民主一個道歉，應該下台謝罪。

王家貞、李中岑表示，民進黨推出3倍券後，因為政策粗糙、印製粗糙，引起民眾的惶惶不安，網路更是一面倒地在談論假3倍券問題，她們接獲陳情呈現民意，只是要中央正視3倍券所引起的民怨，沒想到反被蘇揆扣上散播謠言的大帽子。

2人認為，蘇揆以上級之尊動用司法警察權，硬是浪費非常多的社會資源，感謝法官在這麼短的時間，還給民代監督權利的公道；蘇揆降尊紆貴追殺她們這2位小議員，也讓社會各界重視民主政治怎麼可以沒有民意監督，感謝法官用判決捍衛憲法保障的「言論自由」基本人權。

2人更強調，民進黨別忘了執政所說的「謙卑、謙卑、再謙卑」，更別忘了鄭南榕為百分之百言論自由而死的事件，蘇貞昌欠民主一個道歉，應該下台謝罪；她們2人歷經此事件後，也會更苦民所苦，全力為民喉舌，全心為民發聲。

(中時 )