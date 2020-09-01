電商巨擘亞馬遜（Amazon）的Prime Air無人機隊31日獲得美國聯邦航空總署（FAA）批准，為亞馬遜的無人機送貨願景寫下新的里程碑。

亞馬遜是繼Alphabet旗下無人機事業Wing和優比速（UPS）之後，第三家得到FAA批准能經營無人機送貨機隊的企業。Wing和優比速皆在2019年取得FAA的許可。

此外，亞馬遜也計劃在美國進行無人機送貨測試，不過該公司並未透露確切的測試時程。亞馬遜在加拿大、奧地利、英國和其他海外據點設有無人機測試場，但現階段只能在美國和英國進行涉及客戶的測試。

Prime Air副總裁卡朋（David Carbon）31日在聲明稿表示，「公司將持續開發和改進技術，讓送貨無人機順利升空，並且與FAA和全球其他主管機關密切合作，實現30分鐘送貨的願景。」

亞馬遜在2020年稍早延攬波音前高階主管卡朋，接替沒有飛航背景的金奇（Gur Kimchi）。

亞馬遜曾表示，以無人機送貨，從倉庫到客戶家人不用30分鐘。亞馬遜的無人機可載運重量在5磅以下的包裹，往返的飛行距離約為15英里。

亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）2013年預測，無人機送貨服務可望在5年內實現。雖然亞馬遜2016年在英格蘭完成首次送貨測試，過程比亞馬遜多位高階主管最初預測花費更多時間。

Wing 2019年在維吉尼亞州完成無人機送貨測試，為客戶遞送食物和其他物品。優比速同年在北卡羅萊納州的醫療院區以無人機運送醫療物品。

其他像是優步（Uber）等企業也在美國進行無人機送貨測試，只不過這些業者並未如亞馬遜、Wing和優比速一樣，取得FAA的機隊經營許可。

(工商 )