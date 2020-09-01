和泰產險董事長張永固表示，原本以為新冠肺炎疫情會衝擊業績，由於自7月份以來業績大躍進，因此，董事會已調高今年簽單保費目標來到100億元。

根據和泰產險公布上半年營業收入是37.53億元，上半年淨利是1.82億元，每股盈餘為9.14元。雖然上半年營收達到率只有75％左右，但張永固表示，第三季以來，保費成長快速，因此，董事會調高今年營收目標，從90億元調高到100億元，全年獲利挑戰5億元。

和泰汽車集團購併蘇黎世產險2017年起正式跨足產險，並更名和泰產險，近3年來，和泰產險業績持續成長，不但年年成長率都居產險業之冠，而且從2018年來每年每股盈餘都逾10元，從2018年的11.78元到2019年的16.37元，今年上半年每股盈餘已來到9.14元，如果5億盈餘目標可順利達標，那麼和泰產今年每股盈餘將再創下歷史新高。

(工商 )