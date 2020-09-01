南陽國小校園前身是豐原神社，校門口遺留不起眼的石墩，其實是石燈籠基座及鳥居底座「龜腹」的殘件，許多人誤以為是「車阻」。（王文吉攝）

南陽國小正進行校舍改建工程，最近外牆鷹架拆除，露出現代感外觀，但老舊校門因風水考量，沒有一併整建。（王文吉攝）

南陽國小在日據時代是豐原神社，主殿、鳥居等建物拆除後，遺留參道石階，圓形拱門是1975年陳仲任校長任內興建。（王文吉攝）

1940年代豐原神社原貌（今南陽國小），女學生當時在打掃環境。（林青蓉老師提供／王文吉台中傳真）

豐原神社原有10餘座石燈籠，改建南陽國小後陸續移置他處，目前校園內僅存2座。（王文吉攝）

豐原神社原有10餘座石燈籠，改建南陽國小後陸續移置他處，目前校園內僅存2座。（王文吉攝）

豐原神社原有10餘座石燈籠，其中2座移置大街尾福德祠，惜早年廟方上漆後已原貌盡失。（王文吉攝）

豐原神社的守護獸石狛犬保存在大街尾福德祠，是目前台中僅存4對石狛犬之一。（王文吉攝）

1940年代豐原家政女學校學生參拜豐原神社（今南陽國小）。（林青蓉老師提供／王文吉台中傳真）

台中市學生數最多的小學「南陽國小」正進行校舍改建工程，最近外牆鷹架拆除，露出現代感外觀，但有家長及校友質疑老舊校門沒有一併整建「美中不足」。對此校方證實，該校建於神社遺址，校門有風水考量，歷任校長均列為重要交接事項，之後會爭取經費拉皮。

南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程，融入豐原舊名「葫蘆墩」意象，綠建築串聯曲面與現代感的開放空間，獲得2020國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎，目前工程進度70％。開學後多位家長覺得納悶，將近40年歷史的校門竟然沒有一併整建，與新校舍格格不入。

校長楊朝銘表示，該校建於豐原神社遺址，校門開在西側應是有風水考量，左右兩旁各有降龍、伏虎「石鎮」；歷來校長交接都將「校門」列為重點，再三囑咐「無論校舍如何整建，校門都要保留原樣」，多年來校運昌隆。

南陽國小連年滿招，109學年度新生455人，居全市之冠。不少退休教師都知道這所明星小學是由神社遺址改建，風水寶地之說不脛而走，但楊朝銘強調「這不是迷信，前人說法只要不妨礙校務就遵循，也是學校歷史的一部分。」至於老舊校門未來將爭取經費拉皮。

豐原漆藝館長黃成中表示，日本人興建神社相當慎重，會聘請堪輿學家尋探風水寶地，南陽國小是當年豐原郡神社舊址，也是豐原、后里、神岡、大雅、潭子風水最好之處。當時風水師規劃神門也就是今校門位置，造就南陽國小成為中南部學生數最多的、最興旺的小學。

黃成中也說，歷任校長交接事項皆列入「神社主殿地基不能夷平，校門風水不能動」，尤其前校長陳仲任曾任公所日語翻譯，當時日人撤退時，也一再囑咐交代「如果神社要改建學校，主殿地基、神門入口位置都不能動」。

南陽國小在日據時代是豐原神社，國民政府來台後拆除神社主殿、鳥居等建物。神社主殿地基上過去曾興建禮堂，後來改建地下停車場，校園內目前遺留參道石階及2座石燈籠，而校門人行道保留鳥居底座「龜腹」的殘件及石燈籠基礎，1對狛犬則移到大街尾福德祠。

(中時 )