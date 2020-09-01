美艦哈爾西號昨日由北向南航行通過台灣海峽，首次走一條被列為台灣「內水」的澎湖水道，可能是要試探中方反應。（圖／SCS Probing Initiative)

據最新曝光的衛星照顯示，於昨(8月31日) 由北向南航行穿越台灣海峽的美國海軍軍艦為柏克級哈爾西號(USS Halsey)導彈驅逐艦，比較特別的是這次哈爾西號在通過台灣海峽期間首次走了一條不同尋常的路線，從澎湖水道航行通過。陸媒分析稱，這條澎湖水道已屬於台灣的「內水」，美艦進入台灣領海基線內可能要試探中方的反應。

《環球時報》引述「南海戰略態勢感知」計畫平台9月1日發佈的消息稱，通過衛星測距比對，疑似在澎湖水道發現哈爾西號的身影。南海戰略態勢感知計劃平台表示，如果情況屬實，這將是首次發現美軍艦穿越台灣海峽時在台灣「內水」航行，這將是對中方的進一步試探。

澎湖水道位於澎湖列島與台灣之間，呈南北走向，是台灣西側南北交通的近岸航道，在經濟、軍事上都有著重要意義。1999年台灣劃設領海基線時以直線基線劃法將整個澎湖水道劃為其「內水」。（圖／SCSPI)

報導指出，澎湖水道位於澎湖列島與台灣島之間，呈南北走向，北口寬約60公里、南口寬約40公里、最窄處寬約30公里，是台灣島西側南北交通的近岸航道，在經濟、軍事上都有著重要意義。1999年台灣劃設「領海基線」時以直線基線劃法將整個澎湖水道劃為其「內水」。

SUSPECTED #USSHalsey spotted during the #TaiwanStrait transit, which happened to have entered the #PenghuChannel, Aug 31.

If true, it would be both exerting pressure on mainland China, and a challenge to Taiwan's baseline claims.

Image credit: @lobsterlarryliu via @planetlabs 👍 pic.twitter.com/OkfODq6Kwn — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) September 1, 2020

值得注意的是，上一次8月19日美國軍艦穿越台灣海峽時，也走了一條不同尋常的路線。媒體報導稱，隸屬美國第七艦隊的柏克級導彈驅逐艦馬斯廷號(USS Mustin)是在台海中線以西航行，更加靠近中國大陸海岸線，還出現在了馬祖列島東引島東南方海域，其後方有一艘解放軍052D型驅逐艦南京艦伴行。

報導說，南海戰略態勢感知計畫平台認為，在不到兩周的時間內，美軍艦兩次穿越台灣海峽，一次在台海中線以西，一次進入東側的台灣「內水」，不斷改變方式「向中國施壓、挑釁」，不利於管控緊張局勢，只會導致對抗進一步升級。

(中時新聞網)