苗栗縣苑裡鎮連年死亡人口大於出生人口，為挽救低迷的出生率，苑裡鎮公所提案發放育兒毛毯向新生兒家庭祝賀，預算案獲代表會支持，9月公所人員將逐戶拜訪今年7月起出生的新生兒家庭，鎮長劉秋東表示，以往鎮上針對新生兒沒有發放禮品或津貼，首度發放實用性禮品，希望陪伴孩子們長大。

苑裡鎮公所社會課指出，去年苑裡鎮總新生兒人數為202人，統計今年1月至6月共89人，預估今年新生兒將降至180人，鑒於鎮內出生人口有逐年減少趨勢，公所向代表會提案除了加強照顧老人福利，針對設籍於苑裡鎮的新生兒也應給予鼓勵，提案獲代表會支持，7月1日起出生且設籍苑裡的新生兒有獎。

鎮長劉秋東表示，各鄉鎮市公所為了拚出生率，有的直接發津貼，有的則送禮品，以往苑裡鎮對鼓勵生育政策較欠缺，考量鎮庫有限，今年7月開始贈送高級毛毯作為新生兒家庭祝賀禮，不但經濟實用且具紀念性，這個月將由機要祕書室的課員逐戶拜訪，送禮品祝賀。

劉秋東說，新生兒家長常用溫暖舒適的毛毯包裹小朋友，小朋友對於毛毯上擁有特殊的「乳臭味」產生依賴感，這樣的隨身物品就像是母親的陪伴，小孩子蓋習慣了就會懷念這樣的味道，公所贈送新生兒毛毯就像是陪著苑裡的孩子長大。社會課表示，具戶政資料顯示，7月共有6戶新生兒家庭受惠。

(中時 )