美國國務院助理國務卿史達偉昨晚拋出要辦「美台經濟與商業對話」，深化兩邊經貿連結。對此經濟部官員說，這是由美方主動提出，我方「事前一無所悉」。因此舉辦時程、對口單位、實際議題都還不知道，後續還要慢慢研究。

至於台美FTA、BTA洽簽時程，經濟部說不會在這個對話機制中談，還是會回到TIFA(台美貿易暨投資架構協定)內。對TIFA如何恢復，實際時間點，則要由外交部駐美代表處那邊去確認。即使復開，經濟部認為，台美FTA達成也不會那麼快，以國際經驗，實際談判時程可能就要耗時1年，前置作業時間還更久，所以也不是明年就可完成。

經濟部強調事先不知道對方會提出台美經商對話機制，也是史達偉提出才知知此事。所以這個機制後續是由外交部經貿司主導，還是交給經濟部負責，因時間過於倉促，現在都不了解。

但經濟部認為對話機制層級是國務院，比現行對口TIFA的美國貿易代表署(USTR)來的高，樂見「層級拉高」。

該部表示，這個對話應該是類似APEC(亞太經合會)那種平台，廣泛談合作與建議，不屬於具體談判，彈性比較大。目前美方拋出科技和醫療產品供應鏈、加強投資和智慧財權保護，擴大基礎設施和能源部門合作議題，我方還不清楚如何合作。後續就是慢慢談，理出具體內容。

(中時 )