J Team杰藝文創與Acer宏碁合作的校園電競列車巡迴講座，於9月正式開跑。首站停靠樹人家商，並接續走訪校園，盼透過產學合作交流，為持續發展的電競產業注入更多新血及人才投入，也讓更多有志向電競產業發展的青年受惠。

J Team及宏碁的電競列車在走訪校園之際，也將與更多學生互動，讓在校學生能藉由和不同的職業選手、不同性質的網紅、與電競軟硬體專家交流，了解電競產業的現況發展與未來趨勢，更藉由深耕校園、產學接軌，為電競生態圈培育優秀人才。

宏碁持續關注台灣電競發展，除擴展旗下電競產品線更加完備外，同時也前行校園深耕、贊助校園賽事，並協助建置電競產學教室、成立電競盟校盃，為培育各方電競人才奠定基礎。

在職業電競領域部分，除了過去贊助LMS職業賽事，到現在以贊助職業戰隊方式，串聯資源成為學校培育與職業領域的橋樑。宏碁也期許自9月啟動的全台電競校園巡迴列車，將是一個很好的起點。

此回的電競列車巡迴講座活動，也希望透過電競趨勢及經驗分享讓民眾對電競產業有更深入的認識。為鼓勵各校踴躍參與，若希望電競列車造訪自己的學校，也歡迎學生到J Team臉書粉絲團留言，共同加入電競教育行列。

(工商 )