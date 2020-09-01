美國在台協會（AIT）今(1日)天解密兩則與對台軍售及對台保證有關的電報，並提及所謂「六項保證」，反制對岸的威脅。前立委沈富雄則分析，美國認為大陸打破兩岸平衡，所以才用此舉告訴大陸要再平衡，並暗示大陸收斂一點。

沈富雄今在政論節目《少康戰情室》中表示，媒體今天都大篇幅報導這些事，但他初步的感覺是只有舊聞沒有新知，沒有一樣是新的，但他提出，有兩件事是值得注意的。

沈富雄指出，美國重提台海局勢的再平衡，並把打破台海平衡的責任推給大陸，這種說法大陸一定不接受。大陸方會稱，因為蔡總統不接受九二共識，所以才緊縮，但顯然美國對蔡總統的兩岸立場是接受的，且認為打破台海平衡的責任不在蔡總統，而是在大陸，現在這個看起來平衡被打掉了，所以美國財表示要進來再平衡。

沈富雄也說，美國對一中原則的認知跟大陸不一樣，而大陸的理解就是台灣是他們的一部分，過去獨派碰到這個，都花費不少力氣在英文的說文解字，解釋何謂「acknowledge」。但美國有說，對「一中」沒有立場，並希望兩岸能在沒有脅迫的方式下，自己用和平的方式去解決。

沈富雄分析，「川普有講，老共知道我會幹什麼，這就是說老共不能輕舉妄動。」現在看起來就是大陸漸漸逼近雙方的紅線，「都在畫紅線，然後畫得更緊」，所以美國重申過去的立場，讓大陸稍微收斂一下。

對於台灣各界的反應，「藍的說好恐怖；綠說好可惡」，沈富雄則覺得沒那麼嚴重，「老美重申立場的結果，老共不敢動，而且老美觀察的結果，老共在這近3、5年，甚至10年內不會打仗，就是不會打仗，他今天才講得這麼猛。」

(中時新聞網)