樂天桃猿主場迎戰富邦悍將，兩邊都派洋投先發，不過威拉諾表現大走鐘，主投2局被敲11支安打、失9分，悍將單場3轟，桃猿8局結束以2比14大幅落後，為了保護牛棚，桃猿教練團決定讓陽耀勳相隔5年重返投手丘，順利送出中職生涯首K，還與林哲瑄一笑泯恩仇。

桃猿主場派出威拉諾先發，沒想到控球不穩讓首局就狂失分，悍將第1局打了10人次，包含蔣智賢、高國麟全壘打在內，敲出多達7支安打、攻下5分；不過悍將並沒有因此鬆手，2局上半繼續強攻，連續4安加上2次高飛犧牲打，再添4分奠定勝基，此時悍將已完成先發9人全員安打。

此戰富邦整場比賽敲出22支安打，其中林宥穎、高國輝、蔣智賢都敲出3安猛打賞，蔣智賢則包含一發全壘打在內，貢獻4分打點。威拉諾主投2局失9分退場後，由洪聖欽中繼3.1局失4分，接下來黃偉晟1局失1分 、朱俊祥1.2局無失分，由於8局結束桃猿落後12分，也顧及這僅是本周第一戰，基於保護牛棚投手的情況，教練團9局上半決定推出「棄投從打」多年的陽耀勳登板，不僅1局無失分，還送出生涯首K。

樂天桃猿先發洋投威拉諾2局狂失9分。（范揚光攝）

陽耀勳生涯投、打雙棲，在日職就以投手身分競爭，還曾在2013年經典賽「浴血奮戰」而讓台灣球迷印象深刻，回到中職後以投手身分報名選秀但落選，不過Lamigo桃猿看重打擊能力而網羅，之後陽耀勳決定棄投從打，成為球迷口中的怪力男。

賽前陽耀勳在中職僅有1次登板經驗，2015年9月18日對上義大犀牛，不過沒解決任何人次就失分退場，自責分率無限大，當時還對林哲瑄觸身球，導致他腳趾骨折。相隔5年，陽耀勳再度登板，球速最快約148公里，對手還是同一支，他先對范國宸投出生涯首K之後，又對決林哲瑄，讓他保送上壘，接著被申皓瑋敲安，二、三壘有人時又三振掉陳凱倫，順利無失分結束任務，退場後陽耀勳還露出大笑容，與林哲瑄相擁。

最後富邦以14比2帶走勝利，拿下近期3連勝，邦威主投5局失1分收下勝投，且與統一獅縮短勝差，成功在戰績排行並列第一；而桃猿先發投手威拉諾則是苦吞6連敗，超過2個月沒拿勝。

9局上樂天桃猿外野手陽耀勳（左）登板投球無失分，富邦悍將林哲瑄（右）上前擁抱致意。（范揚光攝）

1局上富邦悍將蔣智賢擊出3分砲。（范揚光攝）

1局上富邦悍將高國麟擊出2分砲。（范揚光攝）

3局上富邦悍將高國輝擊出2分砲。（范揚光攝）

(中時 )