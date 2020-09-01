在YouTube有100萬訂閱的知名網紅「館長」陳之漢28日凌晨在自家林口健身館遭到槍擊，23歲槍手劉丞浩隨後自行投案，並火速請來2位知名律師替他進行辯護。可疑的是，劉姓兇嫌無業沒收入，卻能包下計程車伏擊、高薪聘請律師，使案情充滿疑點。而接受委託的事務所接受採訪表示，受理兇嫌是基於道義，並不是錢的問題。

據了解，槍擊館長的劉姓兇嫌，目前無業，是一名「啃老族」，家境也不算富裕，卻能包下計程車，並使用市價50萬元的制式手槍「沙漠雛鷹」犯案，投案後還請知名律師辯護，檢警都認為這是一起計畫縝密的犯罪行為。

據悉，當初劉嫌是因為性騷擾館長事件，經友人得知律師事務所電話。根據東森新聞專訪兇嫌委任律師受雇事務所，所長翁偉倫表示，「他（劉嫌）打了99通電話給我們，給郭律師，我會覺得當下我們沒有立即幫他處理，我覺得不夠道義，因為他有點像求助無門，他手上可能只有我們電話。」

然而目前劉嫌陪偵費、委託費一毛都未付，事務所仍派2明律師到場，翁偉倫進一步解釋，覺得不是錢的問題，因劉嫌家人有生病，坦言擔心這筆錢會成為「呆帳」，現在是兩頭燒。事務所也強調，目前雙方還沒正式談委任費，但不會找其他人代墊。

據《鏡週刊》報導，道上傳聞，館長確實是遭到「買兇殺人」，原因可能與他近期跨足海鮮網購生意有關。據了解，館長曾揚言要獨佔高達百億元的市場，還說別人的產品「有下藥」，恐因此引來殺機，遭背後藏鏡人花200萬元要他命，但是藏鏡人究竟是誰仍未明朗。

(中時新聞網)