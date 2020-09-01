聚富建設董事長黃承浩將各樓層的每坪售價以拚圖上架呈現，品牌力就是最佳競爭力。（盧金足攝）

台中市府整治柳川重新展現親水、近水、綠美化的空間，讓民眾內化親水保育理念成為生活之日常。（盧金足攝）

「聚富暖暖」特別在接待館前候車亭，提供愛心雨傘與熱咖啡，也像拚起城市的愛心拚圖。（盧金足攝）

台中市府爭取前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」，讓柳川煥然一新，將綠帶延伸連結河岸空間，打造親水環境，周遭環境受惠，民眾說「柳川，回暖了！」結合美術園道及周邊公園綠廊，串聯形成景觀環路，形成綠中有水、水中有綠的水岸綠色廊道。

夏日氣溫不斷飆升，台中市運用「引風、增綠、留藍」三帖降溫退燒藥，透過增加都市風廊及水域來引風、提升都市綠色覆蓋面積，改善空氣品質，其中「留藍」就是水環境改善，大力治柳川、綠川、筏子溪等各河川，重新展現親水、近水、綠美化的空間。

聚富暖暖在柳川附近推案節能、智慧化建築，走出屬於自己的建築道路，「聚富暖暖」潛銷即反應熱烈，未公開即完銷，對聚富建設來說，最榮幸的莫過於和所有住戶從蓋一棟房子好好住，然後慢慢轉變為希望與大家聚在一起暖暖住。

「特別在接待館前候車亭，提供愛心雨傘與熱咖啡」，聚富建設董事長黃承浩說，近來常有陣雨忽然來襲，很多等車的民眾驚訝都會區還保留暖暖的人情味，一把及時可以躲雨的傘，一杯溫暖的咖啡，打破城市的冷漠。

不受景氣與疫情影響，「聚富暖暖」打出不二價，獲客戶認同肯定，黃承浩也獨具創意，將各樓層的每坪售價以拚圖上架呈現，親友口耳相傳間為聚富建設累積好口碑與深厚客戶群，品牌力成為市場競爭力。

台中市因為鐵路高架化與捷運綠線拚年底通車，拉開城市視野，為南區注入全新動能，向左走是八期COSTCO、向右走是美術館特區，文心秀泰與美村市集左右相鄰，柳川水岸、崇倫公園、大勇國小、崇倫國中、中興大學、國圖館等文教綠海圍繞生活。

市府推動河川環境教育，和民眾攜手維護自然環境，附近景觀改頭換面，也為民眾提供更優質的居住環境，希望藉由柳川全面改造，融合周邊如台中文學館、林之助紀念館、動漫彩繪巷、第五市場等人文歷史景點，打造多元文藝氣息與綠色大自然的休憩環境，營造出親水、近水、綠色、文化的開放空間。

(中時 )