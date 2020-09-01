昨（31）日是開學第一天，莘莘學子們本應收心返校上課，林口區一名少年卻疑因心情不佳，早上出門搭公車後即未到校，家屬接獲校方通知才知情，心急如焚的家屬聯絡不上小孩，第一時間貼文於臉書社團「林口大家庭」，為新北市議員蔡淑君第一時間發現並聯繫分局協助。

協尋過程中林口分局也全體總動員，從派出所第一線警力、勤務指揮中心、防治組、秘書室甚至提升至警察局公關室層級無不用盡心思，搜尋少年蹤跡，其中忠孝派出所警員江泓誼更是陪同家屬沿路調閱監視器，少年足跡從林口、北市圓山、三峽鶯歌、到桃園中壢，員警不放棄任何一絲線索，為的就是讓家屬能放下懸宕心中的大石，終於午夜12時許聯繫上少年，尋回愛子。

期間「淑君阿姨」亦隨時關心協尋進度，而於午夜12時尋回少年時，也親自到忠孝派出所關懷少年與家屬，充分演繹為人母最細膩的關懷。

林口警呼籲學子已紛紛開學，揮別假期需調整心情，重返校園，此時家長應更關心小孩，注意小孩是否有適應不良的情況，即時給予關心，適時傾聽小孩的心聲，及早讓小孩適應開學步調！

(中時新聞網)