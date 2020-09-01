針對美國現役軍人進行的民意調查顯示，川普總統的支持段與看法持續下降，相對的，川普的競對手-前任副總統拜登，支持度則是略微上升。

軍事時報(Militarytimes)報導，川普曾經表示，近年來國防預算大幅增加，他也強力支持軍人，並且採取行動從海外衝突地區撤軍，因此軍人會是支持他的重要階層。

但是，《軍事時報》的民意調查，以及雪城大學(Syracuse University )的退伍軍人與軍事家庭研究所（IVMF）合作調查卻都顯示，川普在軍人當中的聲望是持續地穩步下降。

根據7月下旬到8月初，調查1018名現役軍人的最新結果，將近一半的受訪者（49.9％），對川普沒有好感，當中甚至有42%的比例選擇「強烈反對川普」，強烈支持川普的僅有24.5%。不過這項調查因為人數不夠多，誤差幅度高達2％。

民調顯示，現役軍人有41％的人表示，如果今天投票，他們會選擇拜登，只有37％的軍人表示，他們會支持川普連任。另有13％的人表示，他們計劃投第三方候選人，近9％的人表示，他們不想投票。

然而，即使穩步下降，川普在美國軍人的民意，仍然比前總統巴拉克·歐巴馬（Barack Obama）來的好。歐巴馬在2017年1月的《軍事時報》民意測驗中，僅獲得36％的支持評級，和52％的討厭評級。

對共和黨來說，這絕對是個警訊，長期以來，軍人的支持一直是共和黨選票基礎的一部分，因此軍隊中的人氣下降，對即將到來的總統選舉是個明顯問題。因為被調查的部隊中，約40％被確定為共和黨或自由主義者，16％為民主黨人，44％為獨立黨或另一黨。

前總統小布希的白宮顧問彼得·費佛（Peter Feaver）說：「客觀地說，川普在軍人界當中，不像過去的共和黨候選人那樣受歡迎。」

軍人對於川普的軍事決策有不少批評，比如只有大約17％的被調查者認為，白宮已經妥善處理了有關「俄羅斯情報部門向阿富汗塔利班份子提供懸賞金，以打擊和殺害美軍」的報導，川普從一開始就認為這事件不存在，但近47％的軍人不同意。

同樣，幾乎74％的受訪軍人，反對川普動用現役軍人來鎮壓美國城市的動亂，包括正在進行的種族平等抗議，只有大約22％的軍人支持總統的想法。

與此形成鮮明對比的是，非軍人的普通平民，倒是有一半的比例支持聯邦政府使用國民警衛隊來幫助解決與抗議活動有關的騷亂。

美國軍人同意中國大陸是美國的威脅（同意率87％），但俄羅斯的排名（81％）遠高於伊朗（58％）。只有約21％的軍人，同意移民是美國重要的國家安全問題，但48％的人認為，白人民族主義者是另一種美國的內部問題。

近一半比例的軍人認為，川普的海外撤軍並不都是好事，比如他們就反對美軍從德國離開，甚至有24％的人認為，駐德美軍的人數應該增加。

2016年《軍事時報》民意測驗中，川普在軍人的支持率是希拉蕊的兩倍，選舉結束後的民意測驗，也證明了這一點，因此軍人支持度的流失，將是川普的危機。

《軍事時報》的民意調查在7月27日至8月10日之間，該調查包括約30個問題，涉及美國當前的政治氣氛、政策和國家安全有關的觀點。調查對象的男性佔93％，女性為7％。受訪者82％是白人、5％的西班牙裔、6％非裔美國人，2％亞裔和6％的其他種族。

(中時新聞網)