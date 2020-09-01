「2020助學跳蚤市場愛心義賣」攤位已報名額滿，義賣物資仍有缺乏，急需善心民眾幫忙。（南台中家扶提供／盧金足台中傳真）

南台中家扶中心12日將在西屯區大仁國小舉辦「2020助學跳蚤市場愛心義賣」，幫助貧困家庭兒少籌措教育經費，目前攤位已報名額滿，義賣物資仍有缺乏，急需善心民眾幫忙，希望大家踴躍贊助「全新」生活用品及活動經費，為弱勢孩子的求學路出一份力。

南台中家扶主任王金敦表示，跳蚤市場對外起跑是從六月下旬開始，物資捐贈狀況陸陸續續、零零散散，志工整理分類後，可用物資僅達以往的四成，現在收到以二手生活用品類為多，希望可以有多一些的全新品，在義賣時可以有較好價格，能匯集到較多的助學經費，幫助扶助兒童就學穩定。

南台中家扶說，只要是「全新的」生活用品與小家電，歡迎捐贈，需要全新廚具類、鍋子、烤箱、果汁機、電鍋、電扇、吹風機、電熨斗、電熱水壺、包包、鞋子、服飾、配件、髮飾、耳機、音響、檯燈、時鐘、玩具、教具等，物品放置年限建議未超過三年，也希望外包裝與配件完整，這樣在整理及搬運過程較不會損傷物品本身。

王金敦指出，如果民眾有符合上述的物資可以於9日前提供到南台中家扶中心(西屯區甘肅路一段67號)，註明「助學跳蚤市場收」，並請簽署義賣同意書，才能收作義賣使用，讓閒置物品能找到新主人發揮更大效用。

(中時 )