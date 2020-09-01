香港東網報導，涉嫌違反《香港國安法》於8月10日遭港警國家安全處逮捕交保候傳的壹傳媒黎智英等10人，除了日前在偷渡時遭大陸海警截獲的「香港故事」成員李宇軒外，其餘9人1日依法院裁定，到指定警署報到，眾人獲准續保3個月，須於12月1或2日再向警方報到。

報導指出，黎智英在何俊仁陪同下1日中午12時55分，進入旺角警署報到，兩人不發一言，直到傍晚6時46分完成相關手續，黎智英步出旺角警署，登上自用車離開。

東網報導，72歲的黎智英與兩名兒子黎見恩、黎耀恩、及壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼前財務總裁周達權、行政總監黃偉強及動畫公司總經理吳達光，和身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒同李宗澤先前同一天被依涉嫌違反《香港國安法》或串謀欺詐等罪逮捕。

東網報導，1日除李宇軒外，黎見恩也沒有現身，據知他改至下周一（7日）向警方報到，其餘8人今陸續現身各區共8所警署報到。早上11時許，黎耀恩在妻子曾美華陪同下到將軍澳警署報到，約40分鐘後，兩人步出警署橫過欣景路，往將軍澳新都城中心二期離去。至中午約12時半，張劍虹到達秀茂坪警署，逗留約一小時；周達權由4人陪同下到達西區警署報到。及至下午近2時，吳達光及黃偉強完成報到，分別離開黃大仙警署及荃灣警署。

東網報導，下午3時許，李宗澤到紅磡分區警署報到。而原定同一時間在大埔警署報到的前香港眾志成員周庭，進入警署後以WhatsApp通知在場記者，聲稱警方需向她再錄口供。周於傍晚6時許離開警署，她指需於12月2日再到大埔警署報到，惟她就去年6月涉嫌煽惑示威者包圍警總一案，12月1日在西九龍裁判法院出庭，故屆時能否於如期報到仍是未知知數，坦言現時心情複雜。

她又提到，警方於8月10日向她錄口供時，曾展示一份去年8月《日本經濟新聞》刊登的廣告，她指《香港國安法》於今年6月30日晚才生效，她不明白此廣告與違反《香港國安法》有何關係。據外媒指，涉事廣告在去年8月19日刊登，以日文寫著「為自由、撐香港」，為聲援反修例事件的廣告。

(中時 )