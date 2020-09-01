女神周迅是大陸四大花旦之一，不僅擁有靈氣美貌，曾被譽為「落入凡間的精靈」，演技更是精湛，是首位獲得金馬獎、金像獎、金雞獎三金影后的演員，近日她出演陸綜《很高興認識你》，卻因顏值引起熱議。
周迅近日和阿雅、劉雯一起出演《很高興認識你》，不過卻被發現看起來有點憔悴滄桑，不僅眼袋明顯，兩頰少了膠原蛋白，相較一旁小3歲的阿雅，看上去老了不少，阿雅顯得更少女一些，她則有些歲月痕跡。
不過仍有不少人認為，44歲的她已保養得很好，皮膚平滑沒皺紋，身材也依舊纖細，比起一般人來說，能維持這樣的狀態很難得了。
其實，過去以影視為主的周迅，很少參加綜藝節目，近來卻陸續接了4檔綜藝，引來網友直指她「走下雲端」，暗諷她人氣、地位不再頂級，不過她大方回應，坦言被這樣說「覺得奇怪」，可能是她不愛說話，性格比較喜歡藏起來，大家才會覺得她一直在雲端。
(中時新聞網)
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