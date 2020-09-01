為辦理109年人口及住宅普查工作，大安區公所於今(1)日成立「臺北市大安區人口及住宅普查所」，由林明寬區長以普查所主任身份和臺北市普查處、民政局代表及區公所同仁一起舉行揭牌儀式。

林明寬區長表示，大安區共分為86個抽樣普查區，總計普查宅（地址）數為11,279戶、普查設籍人數為26,679人，自11月8日開始至11月30日止辦理實地訪查工作。另因應市民生活型態及疫情影響，本次普查從11月1日起開放網路填報，除了可節省接受訪問的時間外，還能參加行政院主計總處辦理的抽獎活動，最高獎項為價值為10萬元商品禮券，這是只有上網填報才有的好康喔！

大安區公所於今(1)日成立「臺北市大安區人口及住宅普查所」，由林明寬區長以普查所主任身份和臺北市普查處、民政局代表及區公所同仁一起舉行揭牌儀式。(戴志揚翻攝)

人口及住宅普查是每10年辦理一次的全國性調查，攸關施政品質的政策，是擬定政策的重要資訊。本次訪查的資料僅供作統計分析之用，有關個人資料絕對保密，不對外公開，大安區公所呼籲區民放心並配合本次普查工作。普查員不會洩漏民眾個資，也不會詢問與普查表無關的資訊，更不會要您提供帳戶、存摺等資料，並且會配戴普查員證、會遞送致受訪戶函，透過這「三不二會」讓受訪民眾放心。

因近年詐騙案件層出不窮，為加強受訪民眾對普查員的信任，市府將運用各種管道廣為宣導，讓受訪民眾了解及支持這次普查工作。

(中時新聞網)