美國近年加強與日本、印度及澳洲合作，目標在聯手制衡大陸。美國副國務卿比根8月31日表示，華府欲與上述「四方安全對話」（Quad）成員國，成立類似北約（NATO）的組織，以應對大陸在各領域的挑戰。而台灣近來因為美豬議題鬧得群情激憤，更有網友酸台灣都吞了美豬，這種同盟還沒有我們的份，真的是「可憐哪！」

蔡英文總統宣布開放含瘦肉精「萊克多巴胺」成分之美豬，以及30月齡以上美牛進口，因「時空背景不同」說法引發廣大爭議；許多挺美豬政策的人認為，民進黨政府這次的美豬議題，是為了參加許多美國主導的國際組織、協議的一個「入場券」。

但是近來美國處處與大陸對抗，又因為許多與台灣的互動，造成兩岸之間的關係摩擦、緊張，但計畫成立軍事同盟的名單卻又沒有我們，真的不禁讓人感嘆我們的政府根本就是在做白工。

這個議題引發網友們的討論，表示「沒台灣？菸粉崩潰」、「可憐哪，吞了美豬還被當空氣」、「沒有FTA也給點曝光率吧，美國真的當我們盤子嗎」、「蔡政府這臉被打得真響」、「美豬吃了，美國爸爸該給點糖吃了吧？」

(中時新聞網)