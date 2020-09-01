健保署6月訂定的自付差額醫材上限遭外界砲轟後，當時衛福部長陳時中宣布暫緩，但8月31日健保署卻公告，9月起，7大類醫材將改訂定「費用極端值」來管理，且極端值由各學會訂定。對此，兒童急診科醫師謝宗學無奈表示，用自己人處理自己人，現在無話可說只能吞了。

自付差額醫材將以「費用極端值」來管理，「極端值」是採取設定百分位的概念，將同樣醫材在各院所的收費從低到高排列，若是學會設定60為百分位，那超過60者就視為極端值。對於健保署讓各學會自訂百分位此舉，謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》留言指出，「利用自己人處理自己人，是很好的方法喔，所以現在無話可說，只能吞了」。

謝宗學底下與網友討論對話。（截自臉書）

謝宗學發文提到，對於「專制」系統，逆鱗是不可能的，設定百分位就是設定了上限，自費差額市場還用這種手法管控，真的無法理解背後的真意是什麼？他直言，「最新的醫材通常價格是最貴的，因為要攤提研發費用，但這樣的制度下，有很大的機率超過極端值上限」，醫療院所要引進時必然會考慮再三，不然接著來就是輔導和懲處，最新的自費醫材可能在台灣漸漸消失。

謝宗學說，有許多隱形的傷害，正在不斷侵蝕台灣醫進程，因為只有尊重市場機制才是進步的動力，相對共產的制度將限制醫療的發展，限制越多，進步越慢。

(中時新聞網)