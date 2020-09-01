新冠肺炎疫情爆發，原油暴跌竟然引發國內投資糾紛，並衍伸出四大缺失，金管會今宣布，對凱基、日盛、統一、華南、康和等共12家期貨經紀商開罰，總計罰鍰金額達516萬元。

官員進一步表示，這次事件共有120戶投資人提出申訴，累計期貨投資爭議款達1.44億元，目前有16戶完成和解、104戶仍待處理。

金管會指出，國際原油價格4月首度出現負值交易，4月21日小型輕原油最終結算價格甚至出現負37.63美元的價格紀錄，導致我國交易人透過期貨複委託管道從事上開契約交易產生損失及衍伸糾紛。

金管會針對期貨業內部控制、內部稽核作業進行查核，了解是否需要改進，經查核發現12家期貨商歸類下來有四項缺失；一、期貨商未即時公告CME原油類期貨商品得以負值交易；二、期貨商交易主機未能接受負值下單；三；期貨商交易主機在負值下，無法正確計算客戶國外期貨帳戶損益及權益數；四、未辦理高風險帳戶通知，及未執行代沖銷作業。

考量CME及洲際歐洲期貨交易所（ICE）在今年4月公告，油期貨等契約未來得以負值交易，金管會也函請期貨公會輔導期貨商在交易主機增加負值交易及結算功能，期貨商也都已在今年8月底調整完成，即現在都可用負值交易。

為保障交易人的權益，金管會已請投保中心及評議中心協助受理調處及評議事宜，並請期貨商積極配合調處及評議。

(中時 )