美國總統的座機空軍一號(Air Force One)，常被視為航空技術指標，未來的空軍一是否會以超音速的性能，快速的飛往世界各地？技術創新者艾克斯索尼克公司(Exosonic)，得到一項研究評估型的新合約。

航空學家(The Aviationist)報導，美國空軍生命周斯管理中心(Air Force Life Cycle Management Center)的twitter，發表了一篇推文，寫道：「我們最近授予了 艾克斯索尼克公司一項合約，期望開發一種可低空飛行的超音速行政客機，使關鍵決策者與他們的團隊，能夠以一半的飛行時間環遊世界！」

推文也公布了超音速行政預想圖，是一種超流線型機身、複合三角翼加上V型雙垂尾的設計。

Our Presidential and Executive Airlift Directorate, recently awarded a @usairforce contract to @FlyExosonic to develop a low-boom supersonic executive transport aircraft that will allow key decision makers and teams to travel around the world in half the time it takes now! pic.twitter.com/eVMacy3LCT — Air Force Life Cycle Management Center (@AFLCMCofficial) August 31, 2020

歷史上，曾經有2種超音速客機，分別是前蘇聯圖波列夫的Tu-144超音速客機，以及由法國和英國聯合設計的協和式客機(Concorde)，蘇聯人的Tu-144搶先取得首款超音速客機的殊榮，於1975年12月26日完成首航班機營運，比協和式客機的營運早了三個月，但是Tu-144僅飛行了3年(1975年到1978年)，相對的協和式取得了更大的成功，營運時間從1976年到2003年。

前蘇聯的Tu-144超音速客/貨機。(圖/NASA)

法國和英國聯合設計的協和式客機。(圖/NASA)

然而首起協和式的空難發生在2000年7月25日，之後便逐步退役。事故雖然是協和式退役的重要原因，但是2種超音速客機都不賺錢，並且都受到了傳統超音速飛行的限制，包括跑道太長、噪聲過大等等，這些都限制了協和式的航班點，當然難以獲利。

不過，近年已有許多技術公司在探索下一代超音速客機的可行性，例如Aerion、Boom、波音和空中客車公司等等，他們首先研究減低噪音的方式，以及新一代的渦輪扇發動機，可以達成不需後燃器的超音速飛行能力。

Boom公司設想的中型超音速客機，可以達到1.3馬赫。(圖/Boom)

艾克斯索尼克公司提出的概念，是1.8馬赫的巡航速度，45~60名乘客以及6000公里的飛行範圍。

(中時新聞網)