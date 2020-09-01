解放軍近期常態化巡弋台海，「兩岸有無可能爆發軍事衝突？」成為近期兩岸專家關心的議題。英國《經濟學人》(The Economist）在8月30日發表的一篇專文指出，大陸政府內部有一派說法指出，「美國可能會改變『一個中國』立場，鼓勵台灣，宣布合法事實獨立，但爆發武裝衝突，仍不太可能」。

今年夏天以來，大陸解放軍在大陸周邊海域進行多軍種、多方向、成體系的各項演訓，尤以8月、9月進入演訓高峰期。應對陸方頻密的軍演，美軍先後派出「雷根號」航母戰鬥群及神盾級軍艦「馬斯廷號」在周邊海域出沒，在解放軍軍演接近尾聲時，又派出各型偵察機進入演習禁航區進行偵蒐。

對於共軍演習、台海局勢日趨緊張，蔡英文總統8月27日應澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」邀請，發表視訊演說時也表示，各方必需審慎約束，才能避免兩岸爆發衝突；「區域軍事活動日益增加，我們擔心會擦槍走火」。

國防部31日公布「109年中共軍力報告書」也首度證實，共軍每天派遣機艦在海峽中線以西，執行例行性巡弋任務，研判將成為常態化，且共軍對美軍機、軍艦採相對應措施，「逢艦必跟、逢機必查」。

美國國務院亞太事務助卿史達偉（David Stilwell）8月31日代表美國政府，表示美國將會依據《與台灣關係法》和「對台六項保證」，保證包括，美國未改變關於台灣主權的立場，及不會施壓要求台灣與大陸談判等，至今仍然有效。他強調，美國長期以來維持「一個中國」政策，這不同於北京的「一個中國原則」。

大陸外交部發言人華春瑩回應稱，美國當年單方面制定《台灣關係法》與「六項保證」粗暴干涉中國內政，美方應遵守「一中原則」與「中美三個聯合公報」，而非「與台灣關係法」或「六項保證」，並停止提升美台實質關係、與台灣進行任何形式的官方往來。

《經濟學人》(The Economist）則在8月30日發表的一篇專文指出，大陸北京政府內部有一派說法認為，「美國可能會改變『一個中國』立場，鼓勵台灣宣布合法、事實獨立」。而大陸長年來就已多次公開重申過，「台灣獨立」是「對台動武」的底線。《經濟學人》稱，大陸目前對美國想和台灣改善關係的任何舉動，已非常的敏感。但文章分析認為，兩岸爆發武裝衝突的機會，仍然不太可能。

另外，英國《金融時報》（FT）8月31日報導，2位美國官員向該報透露，稱華府內部已針對傳統「戰略模糊」政策，進行了討論，有意進一步清楚表明，對台灣的安全承諾，以及台灣對美國利益的重要性。

陸媒《環時》總編胡錫進1日則表示，解放軍一直在加強「今晚就投入戰鬥」的準備，一旦中國大陸遭到軍事挑釁時，就會毫不猶豫展開反擊。

(中時新聞網)