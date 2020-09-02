一位網友分享孩子在聯絡簿上的「告別暑假心得」，其中4字「坐等寒假」更讓網友笑翻。（摘自爆廢公社）

昨（31日）是國、高中小學的開學日，對於家長來說，總算脫離苦海，但對於不少孩童來說，歡樂時光卻轉瞬即逝。一位網友分享孩子在聯絡簿上的「告別暑假心得」，內容充分展現孩子無奈的真實心聲。其中4字「坐等寒假」更讓網友笑翻：目標明確，有前途！

原PO在《爆廢公社》上貼出孩子在聯絡簿寫的每日心得，孩子寫道「一眨眼就開學了，早知道就不眨眼了，這次的新學期新目標：坐等寒假！」讓原PO哭笑不得，並詢問網友「該簽名嗎」？

貼文一出，網友見原PO小孩直率又可愛的敘述方式，紛紛表示「有目標 給予佳獎」、「目標明確」、「簡潔俐落！精闢扼要！」、「此子已悟，有前途。」、「說的也沒錯，很誠實啊！」

而網友也打趣表示「我只想問不眨眼，你眼睛不乾嗎？」、「現在放棄，寒假就開始啦」。認為這段心得非常誠實，總比沒有目標好，直呼「很可以，簽名！」

(中時新聞網)