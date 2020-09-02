說話是我們跟世界相處的方式，如果我們不能說話，我們會是完全不同的人。在把「說話之道」寫成書之前，我沒有想過跟別人聊這件事，出成書之後，我才發現有這麽多人，其實完全明白說話有多重要。這使我對於寫書這件事，收到無比的鼓勵，因爲：說話是互相的事，世上有越多人把說話當回事，把說話正視爲幸福的基礎，我們就都可以一起生活得更好。

【精彩書摘】

阿昆參照了很多「教說話的書」指示，和安珮約會的時候，阿昆很努力的，一直保持兩眼望著安珮的眼睛。可能這樣做真的很累，過了五分鐘，阿昆就覺得自己都快變成鬥雞眼了。不過，更累的是被看的安珮。安珮心裡其實在冒冷汗，擔心自己是不是被看出什麼破綻？是鼻頭的粉撲得不夠、被看出來毛孔有點粗大嗎？假睫毛沒黏好？魚尾紋？眼屎？ 安珮會這麼緊張，是因為阿昆看她的方法，太像「驗屍」了。

看有很多種，「端詳」「檢驗」「審視」，跟「注意」「注視」「望著」，有分寸上的不同。 約會的時候，當然最好是三不五時的、帶著感情、望著對方，讓對方感覺到兩人之間有曖昧的電流在傳遞，而不是「兩個餓壞了的人聚在一起填飽肚子」。 有的人約會時，雖然精心挑選了適合談話的法國餐廳，精心挑選了老少咸宜的法國紅酒白酒，但進了餐廳一坐下來就「認真」的研究菜單，研究完菜單就「認真」的跟侍者討論菜色。然後呢，酒來了就「認真」品酒，菜來了就「認真」吃菜。

是怎樣？你以為自己是米其林餐廳指南派出來的美食密探？ 約會就是約會，就是要含情脈脈，吃喝點菜都是「調情」的好機會。面對外文菜單，你可以嘲笑自己在外文上鬧過什麼笑話，讓對方覺得你好親切，也可以趁機講一個自己去旅行時見識到的小風俗，讓對方覺得你很見多識廣。在這麼做的時候，你當然要不時「望著」對方，帶著一點點「觀察」，讓對方充分感覺到，她在你眼中的「存在」。 侍者建議火鍋要多辣、牛排應該帶血吃的時候，看她有沒有皺眉？看她有要起身的樣子，雖然不用誇張到一個箭步移形換位去幫她拉椅子，但起碼該停下刀叉筷子，貼心的告訴她，餐廳的化妝室在哪個方向。

這些，都需要你保持「眼角觀察」，但不必「端詳審視」的。很多人以為懂美食美酒，就是有品味的人。我一點都不同意，懂美食美酒的無聊蛋，我見多了，跟這樣的人聚會，你絕不會有「如沐春風」的感覺，因為他們沒有「以你為尊」，而是「以吃喝為尊」。一個人，如果能做到把對方「看在眼裡、放在心裡」，就算這個狀態，只維持一頓飯的時間，也能讓對方覺得「被重視」，如沐春風。看到沒？「被重視」是關鍵字喔，要緊的，就是那個「視」字啊。

(本文摘自《蔡康永的說話之道（500萬冊紀念版）》/如何出版社)

【作者簡介】

蔡康永

嬰兒時期和大家一樣學說話，上學後被逼著參加各種演講和辯論比賽，終於變得厭倦靠說話去換取名氣和特權，於是在大學就沉默寡言的埋頭看書談戀愛。研究所去了美國，開始隨時說英文的生活，漸漸體會不同語文其實蘊含不同的生活態度。

然後呢，奇妙的命運，讓我變成一個必須常常在節目中說話的人，也得以和無數很會說話的高手交鋒。到了現在，也該是我報答所有教過我說話的人啦，我用這本書，報告心得，向他們致謝。

康永生產地是台北，血統有時被認為是上海。

在加州大學洛杉磯分校UCLA念完影視製作的研究所，最廣為人知的節目，是主持《康熙來了》及參與《奇葩說》，最廣為人知的書是《蔡康永的說話之道》和《蔡康永的情商課》，導過一部電影《吃吃的愛》，也曾經和蔡國強及五月天的主唱阿信，分別一起做過行為藝術及裝置藝術。另外，開了《情商課》的語音課程，在喜馬拉雅FM播放。

康永想完成的，是召喚幸福的咒語，能把靈魂鞏固了，然後丟在飄蕩的人生裡，當成救生圈。

《蔡康永的說話之道（500萬冊紀念版）》/如何出版社

(中時新聞網)