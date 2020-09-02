把說話練好，是最划算的事。有人天天上健身房，練出漂亮肌肉，可惜課堂報告或公司開會，未必能讓你脫衣展示成果。有人唱歌非常好聽，可惜想向男友道歉，或想提醒老闆加薪時，用唱的會顯得你很古怪，說不定加薪不成、反遭遣散。就算你費很大功夫，把鼻兒整得高挺、唇兒整得豐潤，你一旦站上講台去演講，也沒辦法靠挺鼻豐唇來贏得滿堂的掌聲。就算你家財萬貫、富豪榜排得進前五十名，一旦遇到女兒向你哭訴失戀之苦時，你也沒辦法靠錢解決、塞錢給她，叫她買殺手把負心男給殺了。

所有這些事情：報告、開會、道歉、要求加薪、演講、傾聽訴苦，都只跟一件事情有關，就是：你會不會說話，你有沒有能力去想像，聽你講話的人是什麼心情，想聽到什麼。

【精彩書摘】

安珮有個同學，是牆頭草的化身，不管別人說什麼，她都說好。明明是戴金鐲子的歐巴桑，發瘋穿了整套英國女王才穿的粉藍套裝加粉藍帽子，她也稱讚有品味。明明不該騎上人行道的腳踏車叮咚叫她讓路，她也乖乖讓路。明明就節奏慢到讓人以為是放映機卡在定格上的大爛片，她也說其實還不錯呀。明明就應該坐牢坐到就算頭上長出靈芝來都不夠久的大壞蛋，她也說得出其實他滿可憐。

也許有人以為這種像鼻涕蟲一樣的爛好人，是很好的談話咖，因為她永遠不會唱反調、應該跟誰都聊得來。事實上呢，根本沒有人想跟她講話！跟這樣的人講話，就像對著牆壁練習揮網球拍一樣，如果你是想苦練「如何靠自己一個人完成一百場談話」，那她倒是很好的練習對象。 你看每一年的奧斯卡頒獎典禮，台下前兩排坐的全是好萊塢的風雲人物，平常一呼百諾、喊水會結凍，可是每年典禮的主持人，一定會挑當年最紅的兩三位來開點惡作劇的小玩笑，說他們整型整到這場戲跟上場都不連戲了啦、離婚付的贍養費比演過最賣的電影的票房還要高啦，這類當事人苦笑但全場大樂的玩笑話，這時主持人尺度的拿捏確實微妙，但無論如何奧斯卡是不會請一位對全場貴賓歌功頌德、唯命是從的人來主持的，因為那樣典禮一定會很沉悶的，像坐在網球場邊看一個選手跟一面牆壁對打一樣沉悶。 適度的挑釁，絕對能讓談話熱絡，因為每個人都希望自己的意見被重視、被探討，而不是被一個完全沒原則的人敷衍了事的點頭稱是、應付過去。

「陌生的富豪，向一對缺錢的年輕夫妻提出條件：一千萬，丈夫把妻子讓給富豪一個夜晚，接受？還是不接受？」像這樣的電影故事，大家討論起來，就會顯現每個人不同的個性、價值觀。「世界末日來臨時，有一艘救命的大船可以搭載三十萬人，你覺得憑你該拿到一張上船的票嗎？」

這些問題，如果真的要面對，實在很是考驗。還好願意花一千萬買一夜的富豪不易遇見；還好不必等到世界末日，人生也早已充滿各種三災六難，說不定拿到船票的那一刻，你馬上心肌梗塞了呢！但這類很直接的問題，很能激發大家參與。至於氣氛是否愉快，會不會演變成太劇烈的爭論，那是要走著瞧的，但比起老是聊藝人的八卦或哪家店在打折，這類話題起碼比較能夠增進對自身以及對朋友想法的進一步了解。

有個小小的提醒，如果你很堅持願意為一千萬，出讓尊夫人一夜，留神回府之後，尊夫人罰你睡沙發五夜。

(本文摘自《蔡康永的說話之道（500萬冊紀念版）》/如何出版社)

【作者簡介】

蔡康永

嬰兒時期和大家一樣學說話，上學後被逼著參加各種演講和辯論比賽，終於變得厭倦靠說話去換取名氣和特權，於是在大學就沉默寡言的埋頭看書談戀愛。研究所去了美國，開始隨時說英文的生活，漸漸體會不同語文其實蘊含不同的生活態度。

然後呢，奇妙的命運，讓我變成一個必須常常在節目中說話的人，也得以和無數很會說話的高手交鋒。到了現在，也該是我報答所有教過我說話的人啦，我用這本書，報告心得，向他們致謝。

康永生產地是台北，血統有時被認為是上海。

在加州大學洛杉磯分校UCLA念完影視製作的研究所，最廣為人知的節目，是主持《康熙來了》及參與《奇葩說》，最廣為人知的書是《蔡康永的說話之道》和《蔡康永的情商課》，導過一部電影《吃吃的愛》，也曾經和蔡國強及五月天的主唱阿信，分別一起做過行為藝術及裝置藝術。另外，開了《情商課》的語音課程，在喜馬拉雅FM播放。

康永想完成的，是召喚幸福的咒語，能把靈魂鞏固了，然後丟在飄蕩的人生裡，當成救生圈。

《蔡康永的說話之道（500萬冊紀念版）》/如何出版社

(中時新聞網)