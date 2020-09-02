把說話練好，是最划算的事。因為怎麼說，決定你是誰；說對了話，人生節目就由你主持！最讓人高興的是，練習說話很方便，比練肌肉、練唱歌、去整型、去賺大錢，都要省事得多。你根本不用專門去上課，或者找醫生，因為你每天都得說話，就像金庸小說《天龍八部》裡的段譽，最愛練的武功是「凌波微步」，既不必舉重、也不必揍人，只要一直練走路就好了，反正本來就每天都得走路，就走路走他個爐火純青，結果段譽就靠著這凌波微步，消災解厄，躲過了無數次大劫，還把到了大美女。

【精彩書摘】

阿昆的舅舅很愛聊天，可是老是記不得名字，每次舅舅在聊得起勁時，就會出現「跳針」「上次碰到那個女的，長得真是像那個明星啊，就是那個⋯⋯那個演那部⋯⋯那部電影叫⋯⋯叫什麼⋯⋯就是那部、有鬼爬出來的那部⋯⋯她長得真的很像那部有鬼的那部叫什麼的電影的女主角，那個女主角叫什麼⋯⋯唉呀想不起來，反正那個女的就簡直長得跟那個女的一模一樣⋯⋯」 阿昆已經聽習慣了舅舅這種不知所云的發言，有幾次看舅舅想不起名字來那個痛苦的樣子，也會想幫著想一想，但十次有九次幫不上，只是增加彼此的痛苦，所以後來漸漸阿昆也就不想多忙了。

其實這時候，是說話者最願意被別人幫忙的時候。這種時候阿昆如果能替舅舅說出人名和片名，舅舅一定舒服得像是有人幫他掏出了大塊耳屎一樣。但是，除了這樣的時刻，在其他時候，說話的人並不喜歡被別人「幫忙」。比方說，一個「正常」的說冷笑話的過程，應該是這樣的： 「在所有的卡通人物當中，誰最容易跟王菲借到錢？」 「誰啊？米老鼠嗎？」 「是櫻桃小丸子嗎？還是加菲貓？」 「不對不對，告訴你們吧：是小熊維尼！」 「為什麼？為什麼是小熊維尼？」 「你沒聽到王菲都這樣唱嗎？『我願意∼∼維尼，我願意∼∼維尼，⋯⋯』，她當然最願意借錢給維尼啦！」

這個冷笑話，這樣算是順利講完，而且聽的人都很配合，隨便猜了些迪士尼或者其他動漫人物的名字，幫助了講笑話的氣氛。 如果有不識相的掃興鬼，就會在說冷笑話的人一開口時，就說：「我知道！是維尼！（接著唱）我願意維尼，我願意維尼⋯⋯」那就是毀了這個笑話，讓講的人下不了台。

症狀比較輕微的，是有一路「很怕別人覺得自己不懂」的人，明明是他來問你問題，但你才說沒兩句，他就要自作聰明的幫你下結論：「像國際的熱錢這樣忽然湧進股市，買股票的散戶就應該—」 「應該設定停損點！」他搶答。

其實你根本不是要說設定停損點的事，但為了他的面子，你也只好多費點力，敷衍他一下，再把話拉回正軌。但這樣的事發生三次以後，說話的人就會不耐煩了，「這人根本不懂裝懂，東拉西扯的，真麻煩！」他對你的印象，當然不可能好了。 在高手面前，裝懂是沒用的，只會自曝其短。最好就是珍惜遇到高手的機會，好好把道理聽懂。生活又不是有獎金的搶答競賽，請問你一直搶答做什麼呢？

(本文摘自《蔡康永的說話之道（500萬冊紀念版）》/如何出版社)

【作者簡介】

蔡康永

嬰兒時期和大家一樣學說話，上學後被逼著參加各種演講和辯論比賽，終於變得厭倦靠說話去換取名氣和特權，於是在大學就沉默寡言的埋頭看書談戀愛。研究所去了美國，開始隨時說英文的生活，漸漸體會不同語文其實蘊含不同的生活態度。

然後呢，奇妙的命運，讓我變成一個必須常常在節目中說話的人，也得以和無數很會說話的高手交鋒。到了現在，也該是我報答所有教過我說話的人啦，我用這本書，報告心得，向他們致謝。

康永生產地是台北，血統有時被認為是上海。

在加州大學洛杉磯分校UCLA念完影視製作的研究所，最廣為人知的節目，是主持《康熙來了》及參與《奇葩說》，最廣為人知的書是《蔡康永的說話之道》和《蔡康永的情商課》，導過一部電影《吃吃的愛》，也曾經和蔡國強及五月天的主唱阿信，分別一起做過行為藝術及裝置藝術。另外，開了《情商課》的語音課程，在喜馬拉雅FM播放。

康永想完成的，是召喚幸福的咒語，能把靈魂鞏固了，然後丟在飄蕩的人生裡，當成救生圈。

《蔡康永的說話之道（500萬冊紀念版）》/如何出版社

(中時新聞網)