以下三個星座戒心和警惕心很強，還擁有敏銳的觀察力，瞬間就能察覺心機和騙局！

▍1.天秤座

天秤座是溫和的聰明人，他們從來不顯現實力，但卻是最讓人佩服的一個。天秤座太低調，不會輕易展示自己的聰明，但如果真的到了需要用的程度，他們也會毫不猶豫展示出來。他們可以快速看穿別人的虛情假意，也能迅速回應別人的真誠用心。

所以，當你試圖欺騙天秤座人的時候，他們會選擇禮貌而不失風度的悄悄遠離你。只有真正對他真心實意的人，才會逐漸讓天秤座人放下戒心和警惕心。總之，能和天秤座人親切友好的相處，不代表就獲取了他們全部的信任。有可能對你友好是純屬禮貌，想要試圖用小心機來騙天秤座人的話，勸你趁早打消念頭，他們的警惕心太強，智商太高，很難真正的騙到他們的。

▍2.天蠍座

天蠍座的聰明絕對是數一數二的，但取決於他們想不想用，天蠍座有敏銳的洞察力。他們總能看到別人注意不到的方面，得到的信息總是比別人多。天蠍座不太容易被搞定，因為他們實在是太精明了，什麼事情都能做主，不需要別人插手，天蠍座一定會得到成功。

天蠍人的第六感十分精確，貌似腦殼也十分智慧。想讓他們上當是十分難的事，除非是他們本人至信的人。也正由於如此，一旦被騙過，天蠍座就不會再給人第二次機會了。

▍3.處女座

處女座的主意都非常正，他們胸中自有丘壑，不是那麼容易就能聽從別人的。處女座的聰明都用在了自己喜歡的事情上，他們對不喜歡的東西從不浪費精力。處女座很不容易搞定，他們比任何人都敏感，也比任何人都能得到正確的答案。

處女座非常聰明，想騙處女座的人是不太可能的，而且處女座精湛的思維能力，高智商，和出眾的觀察細心，使處女座的人不管在什麼時候都能夠保持理智，而且在你開始騙處女座的時候，他就已經察覺了。處女座人極少會主動拆穿別人的欺騙與背叛，但是對於那些騙過自己的人卻很難再次原諒，在他們心中，一朝被蛇咬十年怕草繩，被騙一次可能一輩子都無法再次建立信任。

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

(中時新聞網)