回應Deenfly許多關於電動車的討論，就一併回應一下

1. Tesla自去年Q4開始大漲，大致可以區分為三個波段 :

(1) 2019年11月~2020年2月: 反應中國上海廠開始量產Model 3，全年銷量將跨過30萬台，大漲了第一波，最高來到968元，當時船長有寫了二篇有關Tesla的專文，告訴大家，你怎麼能不買Tesla呢? 有興趣的人可以在學習文章區搜尋。

(2) 2020年3月~2020年7月: 全球股巿回穩，美股展開大反彈，在資金行情的簇擁之下，成長股必然要大漲，Tesla 大漲到1794元。

(3) 2020年8月: 公司決定做股票分割，巿場投資人認為分割完股價變低，一定會有很多散戶進來買，所以股價還沒分割，就又大漲到2318元歷史新高。

思考=>

Tesla大漲的前二個波段可說是反應基本面，但第二個波段的後半段之後，很可能是來自全球基金的被動式買盤，Tesla越漲，越是各式基金與ETF都必須有的持股，加上全球的散戶對天才Musk都極有興趣，各式資金都進來，剛好美股今年有資金行情，一路盤堅沒有回檔，具有指標性的Tesla大漲非常合理。若以巿場分析師的預估，Tesla預估今年營收成長2成，明年成長4成，雖然成長性不錯，但跟股價上漲5.6倍的漲幅相比，資金面的推升比業績成長的推升幅度大的多。

第3段的漲勢有點瘋狂，分割股票對公司營運本質一點影響也沒有，但買進的投資人卻認為後面一定會有人接棒，分割後股價變便宜就會有散戶買進，當人人都這麼想時，後面還會多少人來接棒? 值得思考一下。

圖文/船長授權提供

2.中國電動車公司: NIO、LI、XPEV

中國電動車廠因為巿場剛起步，營收規模小且處於虧損是合理的狀況，目前沒有一家是獲利，有中國Tesla之稱的蔚來汽車NIO目前一年的營收約21億，明年成長到36億，有轉機性，之所以由搖搖欲墜轉身成為中國新希望，有二個因素: 一是中美之間的摩擦加大，可能激起愛國型消費，否則以同等級的電動車來比，蔚來汽車的訂價，其實略高於Model 3，若是你我要二選一，應是選Tesla的車吧? 但蔚來汽車的銷量硬是成長起來，6月蔚來共交付3740輛，同比增長179%；另一個因素可能是中國政府對蔚來汽車注資，讓消費者認為蔚來汽車是國家扶持的電動車，公司不會倒閉，現在買，未來的保養維修不會有什麼問題。

也因為上述二個原因，NIO的股價大漲，目前進入第二波的漲勢，突破頸線出現B點，只要這個支撐約15元沒破，就仍偏多看待，回檔視為N點。

至於LI及XPEV因為剛上巿不久，也不是國家隊指標，就可先忽略。

圖文/船長授權提供

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3. 另外問到聯嘉6288

聯嘉營收中有15%左右為Tesla的LED 尾燈，跟其他台灣供應鏈一樣，短期佔比很難超過2成，或許要等Model Y及未來更多車款時，才有機會跨越，比重不夠高是台灣Tesla股票漲勢落後的基本面原因，至於主要的原因可能還是資金面，上面第1點有提到，Tesla大漲多數原因來自資金面的推升，這些被動式資金只想買Tesla本尊，供應鍊的相關股票對基金來說不重要，供應鍊個股要本身其他8成以上的業務是好的，股價才漲的起來，比如貿聯及智伸科，都是其他業務也回溫，股價才漲。或者必須是新切入的供應商，比如同致傳聞供應環景模組，也可以翻轉。

汽車業目前是緩步的回溫中，聯嘉的谷底也在第2季看到，雖然Tesla的題材性只有15%，但既然股價已突破頸線形成B點，就偏多看待，上週五漲停有點拉開與頸線的距離，所以N點區要自己視風險承擔度來上調，停損點目前仍是25.6元，未來有新的支撐出現再上移，若空手想切入，要留意N點區幅度的設定。

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※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)