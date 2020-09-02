【回憶殺】相信5、6年級生都對顏鳳嬌不陌生，當年在《星星知我心》飾演長大後的佩佩，小家碧玉的氣質和姣好臉蛋，是許多男粉絲的夢中情人；她也曾和小彬彬搭檔電影《天生一對》，後來在《異域》抱著小孩跟隨丈夫在戰地逃亡，精湛演技相當打動人心，息影後她改經商，不料卻衰捲侵占官司，所幸法律還她一個清白。現年60歲的她，去年和老公呂耀華現身在向娃的聚會中，讓許多網友彷彿坐著時光機，重回多年前的回憶。

顏鳳嬌年輕時貌美如花，是當紅的電影明星。（圖／中時資料照）

顏鳳嬌

顏鳳嬌當年和呂耀華感嘆演藝圈生涯不穩定，決定息影改從經商，先從直銷做起，也接觸過房地產買賣，後來開起美容院，興盛時期可到45家直營店面，簡直是大型美容王國。

不過，2010年顏鳳嬌卻遭到35家分店店長聯手指控侵占及帳目不實，逼得她不得不出面招開記者會澄清，淚眼汪汪地強調和老公是以「借名登記」方式獨資設立，登記在店長名下，由店長擔任負責人，所有店長都是她的員工，並非合夥人，各店面都是她的財產，她沒有侵占，而是被侵占。台北地檢署審理該案，認定顏鳳嬌與工作室間的契約關係，並非隱名合夥，整起事件屬於民事糾葛，不構成犯罪，不起訴兩人。

顏鳳嬌10年前招開記者會。（圖／中時資料照）

顏鳳嬌得到清白後，繼續專心經營美容事業，幾乎不曾現身在公開場合，直到2019年和向娃聚會，照片被公開在社群平台，近況才被曝光，只見顏鳳嬌留著妹妹頭黑色短髮，戴著圓框眼鏡，露出淺淺的微笑，雖然臉上留下歲月的痕跡，氣質依舊優雅突出，令粉絲大讚：「好久不見了，依舊年輕貌美」、「哇！真的是歲月不饒人啊！他們也都老囉！可是還蠻美蠻帥的」。

(中時新聞網)