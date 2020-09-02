美國升級華為出口禁令，全面封殺華為取得晶片管道。分析人士指出，若華為殞落，除了會打擊華為總部所在地的深圳經濟外，也會削弱外界對大陸科技和經濟實力的信心。

南華早報日前報導，深圳當代社會觀察研究所所長劉開明表示，大陸沒有任何企業能取代華為在大陸技術與全球化的領導地位，「如果華為無法承受美國的制裁，還有誰可以呢？」美國透過制裁來削弱華為， 將在大陸整個電子供應鏈中掀起寒蟬效應。

深圳市統計局最新數據顯示，2016年華為是對深圳GDP貢獻最大的企業，佔整體經濟產出的7%，成為當地唯一經濟產出貢獻總額超過1000億人民幣（約144億美元）的公司，這些數字還不包括當地供應商、服務業（如餐廳、醫療院所等）創造的效益。

劉開明認為，華為目前的困境將對當地經濟造成影響，意味著陸企在全球科技供應鏈扮演關鍵角色的年代終結。他預期，在華為禁令之下，一些外國企業將撤離大陸，尤其在深圳的公司，「這些外資科技企業是大陸出口導向型電子製造業的高端部門，這些公司撤離不利於大陸技術創新。」

劉開明指出，就如同2000 年初期時，美國買家要求台灣、南韓供應商從台灣、南韓搬至大陸一樣，如今美國買家客戶再度施壓，要求供應商把生產線從大陸遷往越南、印度和台灣。

不過，由於大陸龐大的內需市場仍不斷成長，因此深圳和華為的未來並不完全黯淡。

清華大學教授李稻葵7月受訪時曾表示，大陸14億人口和「一帶一路」市場，足以支撐華為等這樣的大陸企業，並建議，放棄歐洲和美國市場，在彼此沒有信任的情況下，雙方難以和解。

(中時新聞網)