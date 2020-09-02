科學家指出，領先全球的中國與俄羅斯新冠疫苗有個共同缺點，就是都是使用常見的腺病毒（adenovirus）作為載體研發疫苗，這種病毒許多人過去都曾感染過，體內可能存在抗體，導致人體攻擊腺病毒載體而非新冠病毒本身，讓疫苗的效果大打折扣。

大陸開始部署疫苗。

中國康希諾生物公司（CanSino Biologics）研發的新冠肺炎疫苗已在6月獲得北京批准，供解放軍內部使用。俄羅斯加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）研發的疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）也在8月獲得莫斯科當局批准，成為全球首支新冠肺炎疫苗。

路透社報導，這2支疫苗的共通點在於都是使用重組的5型腺病毒（adenovirus type 5，Ad5）作為載體，俄羅斯疫苗另外也使用一種較不常見的26型腺病毒作為基底。重組後的腺病毒對人體已經不會構成傷害，研發人員將新冠病毒的基因植入無害的腺病毒載體內成為疫苗，當疫苗進入人體後，將會刺激人體產生免疫反應、製造抗體，以對抗新冠病毒，進而產生免疫記憶。

不過由於5型腺病毒是一種相當常見的病毒，大部分人成長過程中都曾感染過這種病毒，體內存有抗體，科學家擔心，人體接種疫苗後，可能會誘發免疫系統攻擊腺病毒載體，而非新冠病毒本身，導致疫苗效果降低。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫苗研究人員杜賓（Anna Durbin）表示，「5型腺病毒讓我感到疑慮是因為很多人都已經免疫，我不確定他們的策略是什麼，也許疫苗有效性不會到70%，可能只有40%，那也比什麼都沒有還好。」

美國費城威斯達研究所疫苗中心（Wistar Institute Vaccine Center）主任厄特爾博士（Dr. Hildegund Ertl）表示，「我認為體內沒有抗體的人會產生很好的免疫效果，但是很多人體內其實都有。」專家指出，目前約40%的大陸及美國民眾體內都有5型腺病毒抗體，若是在非洲，這個數字高達80%。

為了解決有效性問題，「史普尼克V」疫苗將分為兩劑施打，第一劑的載體為26型腺病毒，第二劑載體才是5型腺病毒。

除了效用問題，部分科學家認為，以5型腺病毒作為載體的疫苗還可能增加感染導致愛滋病的人類免疫缺乏病毒（Human Immunodeficiency Virus，HIV）的風險。2004年由默克藥廠（Merck & Co.）所進行、以5型腺病毒為載體的HIV疫苗試驗顯示，體內已預先有免疫力的民眾反而更容易感染愛滋病毒。

雖然美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）以及其他研究人員在2015年的一篇論文中指出，容易感染愛滋病毒的副作用可能僅限於施打HIV疫苗，不過他們也警告，所有在高風險人群中進行的、以5型腺病毒為載體的疫苗試驗都必須仔細監控。

(中時新聞網)