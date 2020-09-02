總統蔡英文以「行政命令」強硬開放含瘦肉精美豬、牛入台，引發強烈反彈，防疫大將衛福部長陳時中日前上廣播節目時也為總統背書，更強調「瘦肉精吃好幾輩子」都不會超標，此言引發國民黨前立委孫大千強烈不滿，列出4點矛盾抨擊陳時中已經是不折不扣的政客，稱人民沒辦法再「順時中」了。

孫大千在臉書指出，陳時中的「鬼話連篇」有4大矛盾：1.若瘦肉精吃幾輩子都不會超標，那為何要禁止畜牧業使用？2.有毒物質要超標才會傷害人體？難道沒有吃死人都能接受？

孫大千繼續說：3.事關全體民眾健康，陳時中竟然說只是小事，這是瘦肉精，又不是維骨力，台灣為了走出去就要人民吃瘦肉精？4.台灣應該用貢獻贏得尊重，而不是屈辱犧牲換支持。台灣之前的防疫成果跟捐口罩難道無法在國際贏得一席之地？

孫大千指出，陳時中已經是不折不扣的政客，當專業良心屈服在政治權力的腳下時，可憐的人民究竟還能夠相信誰？

(中時新聞網)