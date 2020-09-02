協和發電廠既有4部燃油機組已陸續屆齡除役，台電規劃未來將協和發電廠轉型為天燃氣電廠，對此，經濟部於1日在協和發電廠舉辦公聽會，向民眾解釋「更新改建計畫第二階段環境影響評估」，現場參與熱烈，更有主管機關、環評委員及專家學者進行現場環評勘察。

台電表示，電廠預計將新設2部燃氣複循環機組，並配置最新汙染防制設備，預計排煙空氣品質可提升80％以上，實際提高機組效率及降低對環境的影響，而目前為確保燃氣機組所需之天然氣供應來源，評估各項替代方案，如果以台北港作為天然氣接收站等，對生態及造成衝擊會更劇烈，並且考量發電廠現有廠址可用面積有限，預計於基隆港港外附近水域填築新生地為較適方案，將設置LNG(液化天然氣)卸收及氣化設施，以供應發電所需燃料。

現場不少參與民眾提出計畫中，水域填築新生地的衝擊過大，恐怕會破壞現有環境、生態及地形，對此，台電表示，計畫將會透過生態檢核及持續監測，持續營造友善環境，並融合當地風景特色友善規劃電廠景觀，搭配海、山、空的概念，主設備採用漸層的綠色來融入自然景觀中，而針對地方憂心改建計畫將衝擊漁業生態，台電回應指出，這方面已委請專家學者進行相關漁業經濟調查，並對漁業衝擊提供適當回饋，現場經問卷調查，地方民眾及意見領袖對改建計畫的支持度達高達8成。

(中時 )