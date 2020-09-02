大陸女星Angelababy（楊穎）出道以來演技飽受批評，近期在新戲《摩天大樓》第一集的哭戲同樣評價兩極，有人認為她進步不少，但也有網友狠酸她的招牌微笑唇讓人出戲，不過，影后章子怡1日就發文大讚Baby的演技真摯自然，引發網友熱烈討論，甚至登上微博熱搜榜。

章子怡曾獲許多大獎，還自2005年起就擔任奧斯卡終身評委，影壇成就有目共睹，1日她寫下長文評論《摩天大樓》，大讚該劇敘述手法獨特清晰，故事引人入勝的同時還有感動與深思，感謝劇組團隊製作出這部好戲之外，最後還提及Angelababy，認為大家可以暫時擱置對她表演上的質疑了，「她演的美寶真摯自然，讓我覺得沒飽，她對這個角色的投入與呈現值得肯定，有時不想著怎麽去演反而會更加有魅力！」

章子怡是奧斯卡終身評審。（圖／翻攝自微博）

章子怡誇獎Baby的PO文一出，讓不少網友看了表示震驚，甚至留言「你竟然給了天使寶貝的演技肯定，你是不是被綁架了」，釣出本尊親回「要相信自己的眼睛。」但也有人覺得她的點評中肯，直呼「這次楊穎演技進步很多是真的」、「Baby這次演得真的不錯阿」。

而Angelababy得知被章子怡誇獎，也前來回覆：「謝謝子怡姐對我們這部作品的喜歡！我需要努力的地方還有很多，各位老師對我的幫助也很大，會繼續加油，也希望在這個世界上，不要再有下一個鐘美寶出現。」

《摩天大樓》改編自同名原著小說，透過受害者、警探、嫌疑人等不同視角，找到案件真相並透析人性善惡，體驗「沈浸式追劇」的全新感受。Angelababy不但首集開場3分鐘就遭殺害，還遇上可惡渣父，遭受家暴、性侵，姊弟兩人長期被情緒勒索，悲慘境遇讓劇迷心疼不已。

章子怡微博全文。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)