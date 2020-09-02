蔡英文總統宣布開放含瘦肉精「萊克多巴胺」成分之美豬，以及30月齡以上美牛進口，因「時空背景不同」說法引發廣大爭議。衛福部長陳時中在受訪時指出，這次購買美豬美牛，為得是提高我國在經貿方面的國際地位，但對此，台北市議員鍾小平不禁想問：不買又會怎麼樣？

鍾小平在政論節目上提到，如果我們台灣不買美豬美牛，理論上美國也不會對我們不好，因為現在在中美相爭的大環境中，台灣太重要了，我們站在對抗大陸的第一線，「美國非對我們好不可」！那既然如此，台灣到底是為什麼要買這些對健康不好的肉品呢？

台灣在國際地位上早就提升了，鍾小平表示，但這並不是因為我們買了美國甚麼東西美國愛我們，而是因為現在中美對抗的大環境中，在分工體系裏面太重要了；但我們現在對美國這麼好，美國有對我們有多好嗎？環太平洋軍演中沒有我們、亞洲軍事同盟也沒有我們，現在我們還要吞美豬，這根本就沒有道理！

(中時新聞網)