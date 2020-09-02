民進黨政府擴大開放美豬美牛引發爭議，不少豬農憂心造成產業衝擊。雖然有政府官員認為美豬不會帶來太大的衝擊，但前新北市經發局局長施威全以台灣雞的遭遇為例，直言「今日雞農，明日豬農」，要豬農們警惕美豬衝擊。

施威全在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，政府稱會參考飲食習慣和台灣相近的日韓以及國際標準的說法有問題。他質疑，所謂的國際標準，其實只是少數國家的標準，而非世界通用標準，「為什麼台灣要吃瘦肉精的豬？但美國豬賣到大陸、俄羅斯、歐盟都沒瘦肉精，所以這不是世界標準。」

施威全指出，他太太是日本人，而日本人的飲食習慣和台灣人其實不一樣，且大部分的日本人並不食用內臟，因為飲食習慣不同，所以日本的標準對台灣人是不是用的。

施威全還發現，針對肉和內臟的瘦肉精規範標準不一樣，並解釋因為豬吃飼料或打針，在內臟的殘留的濃度比較高，所以故意讓內臟的的最高許可量高，「但偏偏我們吃的是濃度最高的部分。」

對於日前衛福部長陳時中稱吃到美豬的機會很低，以及農委會主委陳吉仲說，台灣人偏好溫體豬，且進口豬市佔率不到1成，台灣豬很有競爭力的說法，施威全以雞肉市場現狀為例反駁，「現在台灣本土雞肉佔本土的比例是多少？2008國產雞是73%，到了今年7月國場雞的市場佔有率已經輸給進口雞了，主要的理由是價格的關係。」

施威全質疑，「你可以做這樣的預測嗎？你可以說今天空氣品質好 所以下禮拜空氣品質也很好，有人做這樣的政經推演嗎？你怎麼可以以今天的現況，考慮未來的事實呢？」

最後，施威全說，美國豬到底會不會對台灣豬造成衝擊，看雞肉的情況就知道了，「所以今日的台灣雞，就是明日的台灣豬；今日的雞農，是明日的豬農」並呼籲養豬業者必須警惕在心。

(中時新聞網)