蔡政府宣布鬆綁美豬美牛輸台，引爆食安爭議。國民黨數位黨部APP昨天正式上線，在最新動態中貼出「22縣市議會黨團站出來，團結抵抗瘦肉精毒豬」，據了解，國民黨不排除發動反美豬公投，目前仍在研議中，若定案的話，將力拼於明年8月28日投票。

國民黨在5月間對外招標「中國國民黨數位黨部行動應用程式委外開發案」，得標廠商也在7月底完成系統驗收，日後將提供為期1年的系統保固服務。數位黨部APP在昨天正式上線，內容包含最新動態、即時民調、全國服務處、優惠地圖、數位黨證、線上繳交黨費與線上申請入黨等功能。

點開APP即可看到國父孫中「努力進前」墨寶，也可見到國民黨黨徽，黨徽下面寫著「Keep Moving Taiwan」，縮寫即是「KMT」；進入到主畫面，在最新動態中不斷更新中央黨部與黨內要角的臉書貼文，兼具黨務社交功能，並羅列全國服務處，另黨員也可搜尋附近的特約商店，同時不定期舉辦線上即時民調。

在最新動態中，APP貼出國民黨號召22縣市議會黨團站出來，團結抵抗瘦肉精毒豬文章，國民黨表示，蔡政府在沒有公布健康風險評估、產業衝擊評估的前提下，就利用一紙行政命令，開放瘦肉精美豬進口台灣，這種先射箭再畫靶的作法，根本就是獨裁、不民主，看不起台灣人民。

國民黨說，將發動22縣市的議會黨團大串聯，未來將持續推動地方自治條例，禁止販賣含瘦肉精肉品，維護國人健康。據了解，國民黨原本週日全代會後要接續召開四中全會，目前決定擇日再舉行，黨中央要集結當天出席黨代表，共同反對美豬美牛議題，另外，黨中央不排除發動反美豬公投活動，力拚趕在明年8月28日投票。

(中時 )