英國伯頓（Burton）發生一起離奇的BB槍自傷身亡的不幸事件，一位堆高車機司機馬克（Mark Humphries）因不明原因，用BB槍自射下體，導致一邊的睪丸受傷。10多天後死於多重器官衰竭，驗師官也無奈形容這是一起「悲劇性的意外」。

據外媒報導，英國53歲的堆高機司機馬克（Mark Humphries）因不明原因，用BB槍朝自己跨下射擊3槍，並擊中其中一邊的睪丸。過幾天後，馬克因前往醫院當地的皇后醫院就醫。

據了解，馬克在看診時一直不願透露完整的案發經過，3天後院方評估過血液報告後，發現馬克有尿道感染，便替他開了抗生素。不過，在過了6天後，馬克又返回醫院，這是他第3度就醫。此時院方卻發現馬克下體多處腫脹，並已出現敗血症，外加多重器官衰竭，認為他不適合開刀，馬克也在當日被宣告死亡。

據調查，馬克友人透露，他平時是個紳士，只是偶爾會飲酒過量。由於這起事故太過離奇，負責此案的驗屍官安德魯（Andrew Haigh）評論道「這真是一起悲劇性的意外」。

(中時新聞網)