總統蔡英文日前在總統府宣布，拍板開放含瘦肉精（萊克多巴胺）美豬，及30月齡以上的美國牛肉進口，並強調會依照國際標準。突襲宣布開放，也引起在野黨砲轟。國民黨立委蔣萬安表示，國際食品法典委員會（Codex）的標準，當年在美國強勢運作下，以69票：67票強行通過，現在的「萊克多巴胺殘留容許量」，但這個標準仍有很大的爭議，迄今歐盟、許多國家仍拒絕採用。

蔣萬安8月31日在臉書發文指出，依照國際標準，政府就能開放瘦肉精美豬進口？他說，政府從上到下都說依照「國際標準」，但國際間包括歐盟成員國、俄羅斯和中國大陸等160個國家在內，都禁止含有萊克多巴胺美豬進口。

蔣萬安解釋，為什麼歐盟跟一些國家迄今仍拒絕採納國際食品法典委員會（Codex）的標準？因為歐盟對美國所提的風險評估報告有諸多質疑，雖然最終在美國強勢運作下，以69票對67票強行通過現在的「萊克多巴胺殘留容許量」，但是這個標準仍有很大的爭議，迄今歐盟、許多國家仍拒絕採用。他質疑，「Codex所訂的容許量標準，真的是大多數國家普遍採行的標準嗎？」。

對於政府一再強調，針對肉品產地會加強標示，蔣萬安認為，瘦肉精美豬因為成本低廉，最有可能被做成加工食品，例如：貢丸、香腸、大腸麵線、肉丸、（甚或可能進入學校的營養午餐、軍隊或機關的團膳，流竄夜市小吃），政府有足夠的人力一一查驗、稽核商家有無標示美國豬肉，底下加註有無瘦肉精的真實性，以確保民眾食安嗎？

他也說，為什麼如此重大食安政策的改變，最重要的把關和管理，包括：標示、查驗、稽核、處罰…等配套措施，目前都付之闕如。

蔣萬安更質疑，對於高敏感族群，兒童、青少年、孕婦、年長者，政府如何能確保，他們不食用到含瘦肉精的食品？政府決定開放對人體健康高風險的食品進入臺灣，再告訴消費者可以選擇要不要吃。他痛批，這是非常荒唐、也是一個很不負責任的作法。

(中時新聞網)