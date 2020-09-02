因颱風影響，聯姓會用紙糊製的大型王船水燈首，必須藉用大型吊車，送入海裡。（陳彩玲攝）

許多水燈幾乎無法順利在海上漂流，僅漂流約5公尺就遭浪潮滅頂。（陳彩玲攝）

基隆中元祭重頭戲「放水燈」，各宗親會透過燈籠引導，將水燈推入水中，接引孤魂野鬼接受普渡，祈求國泰民安，但今年因梅莎颱風外圍環流影響，各姓氏水燈首紛紛被浪打回岸上，有的甚至被海浪吞食，市長林右昌表示，誠心勝於一切。

聯姓會傍晚前往八斗子望海巷舉行「放水燈」儀式，由道長進行誦經祭儀後，燒化紙錢、燃炮，由聯姓會的水燈首作為領頭，各姓氏宗親會再依序使用燈籠引導，點燃自製的水燈首，將水燈推入水中飄向大海，為水上無主孤魂照路，引導至陸地接受普渡。

今年因颱風影響，聯姓會用紙糊製的大型王船水燈首，必須藉用大型吊車，送入海裡，此外，各姓氏水燈首由救難大隊人員協助施放，但幾乎無法順利在海上漂流，僅漂流約5公尺就遭浪潮滅頂，而人們相信只要水燈首飄得越遠，代表接收到普度訊息的好兄弟愈多，該姓的運道也會愈旺，而今年的情況讓不少民眾直呼，「可惜！」。

對此，林右昌表示，盡管受颱風外圍環流影響，各姓宗親會虔誠心意仍不減，而誠心誠意才是普渡期間最重要的，好兄弟與老大公一定會領受到，相信一切都會順利、平安。

(中時 )