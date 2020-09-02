民進黨開放瘦肉精美豬進口台灣，引發軒然大波，然而健保署卻在此時「偷渡」在6月遭醫界強烈反彈的自付差額醫材收費上限新制，並在公告後隔一天即刻上路，引起多名醫師反彈，就連基進黨籍的血管外科醫師吳欣岱也忍不住開炮「根本把醫師當笨蛋」。

吳欣岱在臉書PO文「很遺憾的，還是設上限了」，針對健保署長李伯璋稱有跟醫學會溝通，極端值由醫界公協會自行訂定的說法，她表示「其實大家都有加醫學會，誰不知道學會做決定根本很少和下面的會員溝通」。

吳欣岱批評，用「因為有學會背書」，將極限值設定在60的正當性，根本把醫師當笨蛋，她指出，學會跟健保署根本不是對等關係，一堆給付掐在健保署的手上，難道真有人會認為這個PR值設定是基於專業考量？如今設定PR值甚至比極端值更糟糕，吳欣岱質疑有誰能保證醫材不會跟藥價一樣，變成逐年滾動式修正？

吳欣岱文末表示，健保署玩弄文字遊戲，差額自付醫材一事讓她相當失望，先前提到的好醫材可能退出台灣、有買保險也用不到的種種推測都有可能成真。

今年6月，健保署推出醫材自費上限新制，引起醫界大反彈，火甚至直燒蔡英文醫師後援會群組，不少醫師退群表達抗議，也逼得蔡英文緊急下令行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中與醫界研商，當時由於反對者過多，陳時中下令暫停，表示不會於8月上路，將繼續討論改進。未料卻在8月31日於健保署網站公告後，於9月1日直接上路，突襲式手法也讓惹怒不少醫師。

很遺憾的，還是設上限了。 其實大家都有加醫學會，誰不知道學會做決定根本很少和下面的會員溝通，這是醫師們確實的弱點，也怪不了誰。但要因為這樣就說極限值60這件事是正當的「因為有學會背書」，未免 #太把醫生當笨蛋。... 由吳欣岱發佈於 2020年8月31日 星期一

(中時新聞網)