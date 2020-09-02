波濤洶湧的浪花，讓現場的水燈幾乎只要飄出海，就會被浪頭蓋過，現場民眾心急如焚。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

2020基隆中元祭重頭戲，施放水燈頭，於1日深夜在望海巷海邊登場，海岸線擠滿等待觀賞施放水燈民眾，習俗中各姓宗親會依序把水燈點燃推向大海，隨著潮水漂流出去，火勢在海面上越燒越旺，水燈頭漂得越遠，也象徵來年運勢越旺，但今年連綿的細雨配上波濤洶湧的浪花，讓現場的水燈幾乎只要飄出海，就會被浪頭蓋過，現場民眾紛紛看在眼裡、急在心底。

對此，主祀道長李戊己指出，心誠則靈，放水燈的意涵是為水上孤魂照路，請好兄弟上岸享用供品，有帶著十足心意來施放水燈推出大海，就很足夠民眾「免驚！」；市長林右昌也指出，今年風浪蠻大，但這不減各姓宗親會虔誠心意，他說，秉持誠心誠意，這是普渡期間最重要的。

中元祭「放水燈頭」為一連串祭祀儀式中的重頭戲，但繼去年謝姓水燈首未下水，就疑似電線走火，燃起熊熊大火燒光的意外後，今年的放水燈儀式竟碰上颱風外圍環流影響，造成水燈一放出海就被浪吞沒，更讓現場眾人議論紛紛，對此，李戊己表示，放水燈是為海上孤魂照路，向好老大公祈求平安、消災植福，心誠則靈，民眾不必往壞的方面想。

另外，市長林右昌和議長蔡旺璉、輪值主普聯姓會代表等皆出席祭祀儀式，並虔誠祝禱基隆市民平安，願來年運勢更好，而儀式也在誦經祭典完畢後，由聯姓會引領，藉用大型吊車，把承載水燈頭的紙糊大型王船，慢慢放進海面，各姓宗親會接序，把引燃水燈頭推入海，以虔誠的心來祈福。

(中時 )