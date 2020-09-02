基隆中元祭慶典邁入高潮，於1日上午舉行發表儀式，道士團誦經開壇，今年輪值主普的白、童姓爐主及各宗親會為各姓祈安求福，晚間更舉行「放水燈遊行」，吸引許多民眾夾道觀賞各式各樣的水燈頭及花車遊行。
道長李戊己率道士李銘峻、李琮揮等，共5人，上午一同誦經祈福，祭壇設有紙糊製成的大士爺、同歸所、翰林院等，讓神鬼都有歇息給人民祭祀的地方，最後更請求信使向天地眾神說明，2日早上10點要祭拜中元大帝，請中元大帝降臨基隆，保佑市民。
晚上更進入每年基隆中元祭重頭戲「放水燈遶境祈福」，但今年因疫情影響，有別以往，市長林右昌表示，輪值主普的白、童姓宗親會很有智慧的把過去封街遊行加以調整，以符合防疫要求，由各宗親會的車隊進行市區遊行，雖然規模縮小，但傳統科儀一項都沒有減少。
此外，文化局推出三不措施，不邀請表演隊伍參與；不設觀賞台、觀眾席；不進行市區封街管制，由警方彈性交通維護，改成車隊遶境祈福，以主普白、童宗親會及市府花車作為代表。盡管縮小規模，仍吸引許多民眾前來觀賞一年一度的宗教盛事。
(中時 )
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