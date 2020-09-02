大陸中央全面深化改革委員會9月1日召開第十五次會議，會議中強調，要把保障糧食安全放在突出位置，健全糧食安全制度體系，加快轉變農業發展方式，在探索現代農業發展道路上創造更多經驗。

據上證資訊引述中國社科院報告，到「十四五」期末，大陸可能出現1.3億噸左右的糧食缺口，其中穀物約2500萬噸，糧食安全重要性日益凸顯。也有機構預計，今年至今因洪災減產糧食約1744萬噸，相當於2019年全國糧食總產量2.63％。

此外，今年收購活躍度和收購進度都優於上年，因此市場糧價高開高走，增加了種糧戶的惜售情緒。

而這消息也恐帶動大陸A股相關企業表現，涉及農業種植板塊，部分公司具備相關題材。例如隆平高科屬於大陸國內種業龍頭、全球種業排名第10，主要產品為雜交水稻種子、雜交玉米種子、雜交辣椒種子、蔬菜瓜果種子等等，其中雜交水稻的市占率達到30％。

另外還有大北農以北京農信互聯為核心，建成「數據＋交易＋金融」三大核心業務平臺，通過農信小貸、農信保理、農信融資租賃等金融產品降低養殖戶融資成本。

(旺報 )