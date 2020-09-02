蔡佩軒推出首張創作專輯《ARIEL》，日前拍攝新歌〈不愛自己的人〉MV，邀來請到主演《飛魚高校生》《已讀不回的戀人》的演員管麟共同演出，蔡佩軒獻上自己的「第一次」，與男生合作親密對手戲，兩人在MV中飾演一對曖昧拉扯、關係反覆的情侶，與歌詞作為呼應的情節引發觀眾共鳴。

為了營造出歌詞中的濃烈情感，導演設計一幕管麟裸露上半身，將脫下的衣服套在蔡佩軒身上，傳達將情人束縛的意境，畫面中管麟的超精實胸肌、腹肌全都露，讓粉絲嫉妒大喊：「放開那個女孩！」蔡佩軒自己也看得臉紅心跳，直說這麼近距離的上演親密戲真的好害羞，頻頻催眠自己：「妳是一個巨星，這個沒什麼好怕的！」

她與管麟一起演出親密戲，讓蔡佩軒直喊好害羞。MV中管麟裸著上半身，露出超精實肌肉，和蔡佩軒牽手、擁抱、背後緊貼樣樣來，蔡佩軒笑說：「這是第一次跟男演員有比較親熱的戲，心理壓力很大。」

(中時 )