美國國防部今天公布2020年中國軍力報告。報告指出,台海軍力失衡,差距持續擴大,美方基於台灣關係法與六項保證,持續對台軍售,確保台灣自我防衛能力。

美國國防部在這份送交國會的「2020中國軍力報告(2020 Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China)中,強調中國的國家戰略與中國軍隊內部發展。

長達200頁的報告在談及台海局勢時指出,中國仍未放棄武力犯台,認為可信賴的武力威脅對於維持政治進展與防止台獨至關重要。報告並指出,解放軍可能採取海空封鎖、有限軍力或強制選項、空中與飛彈攻擊、入侵台灣4項行動路線。

海空封鎖包括切斷台灣重要進口,迫使台灣屈服,並伴隨大規模飛彈攻擊與近海島嶼奪取;有限軍力與強制選項方面,中國可能採取有限度的軍事行動攻擊基礎設施或與各項公開、秘密活動結合,以引發恐慌並降低民眾對政府信心;空中與飛彈攻擊方面,中國可能飛彈攻擊空軍基地、雷達站等台灣空防系統,以削弱台灣防禦能力。

在入侵台灣部分,報告指出,其中最被注意的是聯合島嶼登陸行動,突破或繞開海岸防禦,在台灣西岸南北兩端建造灘頭堡,運送人員與物資並發動攻擊。但報告也指出,大規模兩棲登陸作戰是最複雜、困難的軍事行動之一,入侵台灣的企圖還可能引來國際干預,加上軍力消耗與城市巷戰的複雜性。即使共軍成功登陸台灣,也會面臨重大政治與軍事風險。

報告同時也說明台灣防禦能力。報告指出,歷史上台灣在兩岸衝突中享有軍事優勢,包括技術優勢與島嶼固有的地理優勢,但中國致力於推動軍事現代化,削弱台灣優勢。儘管台灣採取重要步驟彌補日增的軍事差距,但台灣仍面臨許多國防設備與戰備挑戰。

報告指出,中國國防預算持續增加,至2019年時已是台灣的15倍,其中大部分集中用來發展以武力統一台灣的能力上。台灣意識到這一差距,致力於發展新概念與不對稱作戰能力。

報告並重申美國堅持以台灣關係法與美中三公報為基礎的一個中國政策,反對旨在改變現狀的片面行動,美方持續支持以雙方都能接受的方式、範圍與步調和平解決兩岸議題。美方也依循台灣關係法持續對台軍售,以確保台灣維持足夠的自我防衛能力。

美國國防部副助理部長施燦德(Chad Sbragia)在報告發布記者會中被問到兩岸軍事不平衡的現況時表示,解放軍的行動破壞穩定,也大幅增加誤判風險。美國依據台灣關係法與1982年六項保證持續軍售台灣。解放軍正以驚人速度快速發展,兩岸不平衡持續擴大,若台灣保持不變,將對台灣不利。

(中時新聞網)