大陸A股統計至8月31日晚上12點，據Wind數據顯示，除暴風集團及千山退之外，A股其餘3973家公司的上半年財務資料已全部出爐。就單一公司財報表現來看，上半年最賺錢的上市企業為工商銀行、淨利潤高達1487.9億元（人民幣，下同），虧損最高的則是中國石油的299.86億元。從行業方面觀察，（申萬行業分類，下同），也是由銀行營收排名首位、合計達2.72兆元；淨利潤方面，除金融外，房地產則成為上半年最賺錢行業，淨利潤達845.05億元。

據澎湃新聞報導，個股方面上半年漲幅最高的為英科醫療，從今年初至今共上漲814.85%。同時漲幅排名前10的個股中，前8位的漲幅都超過300%。

由於受到疫情等因素影響下，休閒服務板塊成為上半年A股唯一虧損的板塊，合計共虧損14.1億元、淨利潤年減達122.22%。但奇妙的是，在上半年的A股板塊漲跌幅方面，也是以休閒服務表現最好，年初至今大漲67.68%，位居市場首位。

整體觀察大陸A股企業上半年表現，合計實現營業總收入23.537兆元，年減幅2.88%；實現淨利潤（歸屬母公司股東的淨利潤，下同）1.84兆元、年減17.91%。

其中行業方面，上半年以銀行、非銀金融、房地產成為A股最賺錢的行業，淨利潤分別達8554.15億元、1935.91億元、845.05億元。聚焦看到銀行股方面，雖然大陸銀行上半年表現較去年出現走弱，但國有四大行的淨利潤仍都超過千億規模。

此外，像是醫藥生物、食品飲料、建築裝飾、公用事業等產業的獲利表現則緊隨其後，上半年淨利潤分別為800.73億元、719.87億元、690.98億元、665.53億元。

但也有不少企業在A股呈現劇烈下跌，上半年以千山退的86.35%跌幅，領跌滬深兩市。同時跌幅排名前10名的個股當中，年初至今股價下跌都至少超過50%，且大多屬於ST股。

陸874億企業補助去向 163家補助多過利潤

大陸A股公司上半年財報陸續揭露，獲得政府補助情況也呈現在投資者面前。截至8月31日共3844家A股公司揭露上半年補助，但也出現奇妙情形。據Choice數據統計，有163家獲利公司的政府補助甚至比自身利潤還多，其中包括維信諾、京東方A、西寧特鋼、晨鳴紙業、木林森等。

據了解，上述5家上市公司上半年歸屬母公司股東的淨利潤分別為9249.13萬元（人民幣，下同）、11億元、2363.1萬元、5億元、2.3億元，而公司報告期的政府補助分別為9.67億元、15億元、2.77億元、7.67億元、4.46億元。

此外，部分取得補助較多的公司中，仍不乏呈現虧損如中石化非經常性損益專案中政府補助金額為26.94億元（人民幣，下同），但上半年仍虧損228.8億元。

據《新京報》報導，3844家上市公司上半年共拿到874億元補助。按行業看，補助超過1億元的147家上市公司中，以電子、汽車、交通運輸、醫藥生物占比較大，分別有16家、14家、12家與10家公司。

另外像中國石化、京東方A、上汽集團、維信諾、中國中車、晨鳴紙業、廣發證券、比亞迪、中芯國際等企業，上半年政府補助均超過7億元，分別是26.94億元、15.22億元、11.25億元、9.67億元、8億元、7.6億元、7.4億元、7.1億元、7億元。

再透過揭露的細節來看，企業收到的補助多為大陸官方鼓勵產業或研發補貼。例如中國中車就包括「科技項目撥款及創新企業獎」、「拆遷補償款」等項目。

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(中時新聞網)