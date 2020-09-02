在科技股的帶動下，週二（1日）美國股市走升，道瓊斯工業平均指數上漲0.76％或215.61點，收在28,645.66點。標普500指數上漲0.75％或26.34點，收3,526.65點，那斯達克指數上漲1.39％或164.21點，收11,939.67點，標普500指數和那斯達克指數皆創下歷史新高。

本周開始美國股市產生了一些變化，除了蘋果（Apple）的一股拆四股以及特斯拉（Tesla）的一股拆五股開始生效以外，Salesforce、安進和Honeywell正式成為道瓊工業指數成分股，蘋果股價收漲3.98%，收在134.18美元，備受看好的雲端軟體公司Salesforce收盤漲3.15%，收281.25美元。

特斯拉周二表示將會發行高達50億美元的新股票，該企業在一份監管文件中指出將會不定期且符合市場價格的發售新股，特斯拉股價周二應聲下跌4.67％，收475.05美元。

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）將在本月推出自己的新會員制度Walmart+，週二股價上漲6.29％，收147.59美元。

視訊會議平台Zoom今（2020）年第二季的收入較去年同期增長了三倍之多，在財報利多的激勵之下，Zoom的股價再度飛漲40.78％。

歐洲方面則受到中國PMI數據、蘋果的發展，以及歐元區消息等因素影響，週二股市漲跌互見，英國富時指數收跌1.70%或101.52點，收5,862.05點，法國CAC 指數跌0.18或9.12點，收4,938.10點，德國DAX指數則是收漲0.22%或28.87點，收12,974.25點，泛歐指數STOXX 600跌0.35%或1.28點，收365.23點。

從個股來看，歐洲晶片製造商受到蘋果將發布7,500萬部5G iPhone的消息激勵，蘋果供應商Dialog Semiconductor、英飛凌（Infineon）、意法半導體（STMicro）和ASML的股價均上漲了1％以上。

在數據方面，來自中國的數據顯示，全球第二大經濟體的製造業活動以近十年來最快的速度增長，8月份財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為53.1，較七月提升0.3個百分點。

至於歐洲方面消息，歐元區的通脹數據遠低於預期，引發了投資人預期歐洲央行必須早日採取行動。另也有數據顯示，歐元區七月失業率再次攀升，達到7.9％。

(工商 )