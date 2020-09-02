美國國防部長艾斯培（Mark Esper）上周一投書《華爾街日報》，表示美國已經做好準備對抗大陸，並呼籲重視人權法治的國家，團結起來對抗中國共產黨。次日，中共解放軍北部戰區實彈演習時，美國U-2高空偵察機進入其禁飛區，遭大陸國防部批評這是赤裸裸的挑釁行為。

中美兩大強權相互展示肌肉，難免讓周邊中小型國家緊張，深怕捲入危機衝突。例如日本防衛大臣取消視察釣魚台；印尼與新加坡代表在東南亞國家協會經濟部長會議上，稱不能站隊任何一邊，要同時與兩國保持良好關係。

隨著中美衝突加劇，在台灣也引發一場總統級的國家戰略論辯。前總統馬英九直指總統蔡英文一面倒向美國，並提出「首戰即終戰」的警告。蔡英文立刻還以顏色，抨擊馬英九對民主價值不吭一聲，為了主權卑躬屈膝，換不來和平。

早在今年五月，外交部長吳釗燮接受美國媒體專訪時就提到，中共對香港推動「國安法」後，接下來很可能會對台對武。然而，根據「中華民意研究協會」調查，僅有二九．五％民眾認同，五六．六％不同意；日前另一份民調更顯示，有近八成的人認為兩岸短期內不會發生戰爭，反映出民進黨高喊的「中國威脅論」，在台灣社會的想像中並不真實。

台灣社會之所以不畏懼戰爭、不相信會有戰爭，與多數民眾認為美國會出兵援助有關，根據前述調查，認為美軍會來的占比多達五八．七％，僅有二八．六％認為不會。矛盾的是，如果中美發生軍事衝突，卻只有二一．六％的民眾認為應堅定站在美國那一邊，近半數民眾認為我國要避免捲入雙方軍事衝突。

台灣民意看似矛盾，卻符合人性，美國人又何嘗不是如此。根據美國芝加哥商會二○一九年的調查，僅有三八％美國民眾支持美軍在中共侵台時出兵。

事實上，自一九九六年起，中美兩方國力差距大幅縮減，根據國際貨幣組織和瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，中美經濟對比從差距十倍到一．五倍、軍事對比從二十倍降到二．五倍；兩岸經濟對比則從三倍到二十五倍、軍事從對等變為差距二十五倍。盤點美中台三方實力變化，台灣人其實是活在「想像中的安全」。

對於緩解台海緊張情勢，大陸官媒《環球時報》社論呼籲美中台三方都應做出努力，更表明希望蔡英文展現自主性、懸崖勒馬。《環球時報》社論雖不完全代表北京高層，但仍可視為政治訊號，希望蔡英文接收到了。

兩岸短期或許不會發生戰爭，但若危機繼續升高，最終恐難以避免。蔡政府已經透過開放「小明」和陸生入台釋出善意，完成緩解兩岸緊張的第一哩路；未來如何在美國影響下展現自主性，避免一味順從任何一方，並調和藍綠對兩岸議題的分歧，蔡英文責無旁貸。

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(中時新聞網)